Cuidados de altos vuelos

Te alegran las mañanas con su inconfundible canto, y deslumbran cuando en bandadas alzan su vuelo hacía el horizonte en el atardecer. Crees conocer a esos seres coloridos y sonoros que habitan en las calles, los pájaros. Sin embargo, si lo que quieres es ampliar la familia con este animal, o por el contrario ya compartes tu vida con ello, deberías saber que requieren de unos cuidados específicos.

Al igual que eres consciente de sacar al perro a pasear tres veces al día o de cambiarle el arenero al gato, hay que ser también conocedor de los aspectos básicos, en cuanto a cuidados se refiere, antes de traer al nuevo y desconocido miembro familiar. El primer paso, y quizás el más esencial, es saber las características particulares de la especie con la cual has decidido convivir. No es lo mismo el cuidado de un gorrión, una paloma o un ave exótica.



A continuación, te mostramos las pautas esenciales a tener en cuenta:

Uno de los elementos al cual dedicarle tiempo para su elección esla jaula. Aunque hay especies como los agapornis que pueden pasar horas y horas sobrevolando el salón de casa o dormidos en tu regazo, la mayoría de las especies necesitan un espacio propio, el cual habitar, en el que pasarán la mayoría e incluso toda su vida. Por ello, no es cosa de bromas, a la hora de elegir la jaulahay que tener en cuenta las dimensiones del pájaro, para que este se sienta cómodo, en un espacio lo suficientemente amplio para que pueda abatir sus alas sin dificultad. La buena elección de una jaula viene ligado al buen mantenimiento de la misma. Manteniendo una desinfección y limpieza adecuada, los protegerás de posibles infecciones y parásitos.

Además de elegir el modelo adecuado y de encargarnos de la limpieza del mismo, es importante la ubicación. Al igual que en plantas y otros seres vivos, la ubicación en la cual situemos las jaulas deberá cubrir las necesidades de cada especie (mayor o menor aporte de luz, sol, aire, húmedad, etc) para ofrecerles la atmósfera más adecuada y confortable.

Sin olvidarnos de algo esencial en todos los hogares, y que por supuesto a nuestra mascota no le puede faltar, algo de mobiliario. Más que muebles, hablamos de elementos indispensables para crear un espacio autónomo para las aves. El comedero, un bebedero invertido y un nido son imprescindibles, pero algún que otro juguete también lo es. No solo los gatos juegan con ovillos de lana, las aves son animales muy curiosos, con estos juguetes, además de divertirse, los ayudarás a ejercitarse y mantenerse activos gestionando así los posibles problemas de estrés.

Por último, en relación a la alimentación, es importante mantener los recipientes limpios, y en el caso del agua conservarla fresca, para ello es necesario cambiarla al menos una vez al día. La dieta deberá ser variada y rica en nutrientes específicos para cada especie, para elegir el producto que más se adecue a sus necesidades sería conveniente consultarlo con un veterinario o un suministrador de productos especializados en aves.

