Anytime Fitness se lanza a la conquista de nuevas regiones para ampliar su red en España

viernes, 19 de noviembre de 2021, 11:51 h (CET) El líder mundial del fitness ha decidido poner en marcha un nuevo y potente plan de expansión para reforzar su presencia en el mercado español con la apertura de nuevos clubes a partir de 2022. Su estrategia pasa por entrar en aquellas zonas de la península a las que aún no ha llegado y seguir creciendo allí donde ya opera tanto con sus clubes corporativos como con sus gimnasios franquiciados Anytime Fitness, la cadena de gimnasios más grande del mundo, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de expansión con el que pretende reforzar su red en todo el país. Además de seguir creciendo en las regiones donde ya opera, su apuesta para 2022 pasa por plantar nuevas picas de su negocio en aquellas zonas de la península donde aún no tiene presencia.

“Anytime Fitness tiene un enorme potencial para ganar fuerza en España. Sabemos que el público respalda nuestro modelo y nuestra filosofía de ofrecer salud, calidad de vida y bienestar, con entrenamientos adaptados y personalizados a la condición física, objetivos y exigencias de nuestros socios, y con el respaldo de la tecnología más puntera. Sabemos que damos respuesta a lo que la gente quiere, aportando facilidades y ayudándoles con profesionales capacitados para guiarlos y acompañarlos en su camino hacia su mejor versión”, sostiene Tim Devereaux, director general de Anytime Fitness Iberia.

La estrategia de expansión de Anytime Fitness para España no se circunscribe a una zona en concreto, ya que la ambición de la cadena pasa por crecer en todo el país, de norte a sur y de este a oeste. “Gracias a nuestros gimnasios, de proximidad y tamaño medio, Anytime Fitness puede encajar en muchas capitales de provincia españolas y en muchos de los municipios que rodean grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Mallorca”, apunta, por su parte, Alexis Sekulits, director de Expansión de Anytime Fitness Iberia.

Foco en la cornisa cantábrica

Según los datos de la cadena, la expansión de Anytime Fitness tiene opciones reales de crecer en Asturias, Pontevedra y La Coruña. Provincias que se unirían a Santander, donde la enseña abrirá su primer club franquiciado en las primeras semanas de 2022.

Opciones en el sur y este peninsular

Lo mismo ocurre en el sur y en el este peninsular donde Anytime Fitness estudia con potenciales franquiciados la apertura de nuevos clubes en el horizonte del año próximo. Aunque Sekulits apuesta por la cautela y no da datos de las conversaciones que tiene en curso, el directivo sí asegura que actualmente está viendo locales en la Comunidad Valenciana, Murcia, Tarragona y Gerona, donde Anytime Fitness podría plantar bandera.

Sevilla, Málaga, Córdoba y Ceuta están también en la lista de los destinos prioritarios de Anytime Fitness para ampliar su red en la zona sur, donde actualmente la cadena cuenta con un club franquiciado en Granada y otro en Jerez de la Frontera (Cádiz).

“Andalucía y el Este peninsular son territorios donde nuestras posibilidades de expansión son enormes. Y lo son por nuestro modelo de negocio, innovador y diferente a lo que hay en el mercado, y porque nuestros clubes pueden encajar perfectamente en todos esos locales que el Coronavirus forzó a cerrar y que ahora están disponibles a precios mucho más económicos que antes de la crisis sanitaria”, sostiene, por su parte, Enrique Iranzo, director de Operaciones de Anytime Fitness Iberia.

La España del interior y universitaria

Además de todo el litoral, la cadena está estudiando actualmente cómo entrar en la región de Extremadura y cómo abrir mercado en las provincias interiores de Albacete o Ciudad Real.

Valladolid, Palencia, Zamora, Burgos, Salamanca, Miranda del Ebro, Pamplona o Logroño también están en el radar de la compañía, donde ya está de hecho en negociaciones con inversores interesados en entrar en el segmento del fitness de la mano del líder mundial de su segmento.

“Ahora que hemos visto que la edad media de nuestros socios ha bajado en cinco años desde la vuelta del verano, es momento de volver a estudiar con lupa las oportunidades que nos llegan para abrir clubes en ciudades con gran flujo de población universitaria. La pandemia ha cambiado las reglas del juego y cada vez estamos viendo gente más joven acercándose e inscribiéndose en nuestros gimnasios. Tenemos lo que ese público necesita: libertad y flexibilidad horaria, actividades para todos los gustos, una atmósfera familiar en nuestros clubes y una privacidad e independencia absoluta en nuestras instalaciones gracias a nuestros vestuarios y duchas individuales”, destaca por su parte, Natalia López-Maroto, directora de Marketing y Comunicación de Anytime Fitness Iberia.

Más socios desde el verano

La llegada a Anytime Fitness de esa gente más joven es uno de los factores que han contribuido a que la cadena haya registrado un fuerte incremento en su número de socios desde el verano. Los datos de la firma revelan que el pasado septiembre sus clubes sumaron de media 104 socios, frente a los 110 de 2019, y en octubre 89 frente a los 91 de hace dos años. Cifras que están ya muy próximas a las que la firma registró en el otoño anterior a la explosión del Coronavirus.

“Estamos creciendo en número de usuarios, ampliando la rentabilidad de nuestros franquiciados y marcando la diferencia en nuestros servicios, gracias a nuestra férrea apuesta por la tecnología que nos hace estar más próximos de nuestros socios cuando quieran y donde quieran. Somos Anytime y somos Anywhere e iremos allí donde nuestros usuarios quieren que estemos, tanto en el plano físico como en el virtual”, matiza Tim Devereaux.

En lo que respecta al plano físico, Anytime Fitness Iberia busca locales con una superficie que oscile entre los 350 y los 450 metros cuadrados para implementar nuevos clubes de su marca, ubicados en poblaciones con una densidad demográfica de un mínimo de 30.000 habitantes.

