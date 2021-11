​Laia Sanz confirma su debut en coches con KH7 en el próximo Dakar “Durante mi carrera deportiva, siempre me ha gustado salir de la zona de confort y ahora me lanzo a una nueva aventura" Redacción

jueves, 18 de noviembre de 2021, 11:55 h (CET) KH7 y Laia Sanz escribirán una nueva página de su exitosa historia cuando la 44ª edición del Rally Dakar arranque sus motores el próximo 1 de enero. Tras 11 participaciones en motos, la piloto española debutará en coches a bordo de un MINI ALL4 Racing del prestigioso preparador alemán X-raid. La marca líder en limpiadores del hogar seguirá acompañando a Sanz en su nuevo reto, como continuación de la impresionante trayectoria que las ha unido desde 2011, cuando la de Corbera de Llobregat disputó su primer Dakar sobre dos ruedas.

Desde entonces, su figura dentro de la modalidad de los rally raids no ha dejado de crecer hasta convertirse en una habitual del top 15 / top 20 del Dakar en motos. Por si fuera poco, es la única mujer que ha logrado acabar novena absoluta (2015) en esta categoría en toda la historia de este evento, y la única entre los pilotos españoles que ha terminado sus 11 participaciones seguidas. Además, recientemente ha alcanzado la cifra de 20 títulos mundiales (14 de Trial Femenino y 6 de Enduro Femenino).



“Después de 11 ediciones, creo que he conseguido cosas que no habría imaginado antes de participar en mi primer Dakar. Han sido grandes resultados, vivencias muy buenas, pero también duras, y creo que por muchas cosas era el momento de hacer un cambio. Durante mi carrera deportiva, siempre me ha gustado salir de la zona de confort y ahora me lanzo a una nueva aventura. Va a ser en coche, con un MINI 4x4 de X-raid y me hace mucha ilusión. Creo que este vehículo me da garantías de no tener problemas, de hacer un buen debut y, sobre todo, de intentar acabar el Dakar, aprender lo máximo posible y tratar hacerlo lo mejor posible”, explica ilusionada.

Para ello, Laia Sanz contará como copiloto con el motard Maurizio Gerini. El italiano, de 36 años, acumula en su haber cuatro participaciones en el Dakar, en las que ha logrado dos victorias de la categoría Maratón (2018 y 2019), un 14º puesto (2019) como mejor resultado en la general y una 11ª posición (2020) como mejor actuación en una etapa. Además, ha sido tres veces campeón de Italia de Enduro (2008, 2014 y 2017) y campeón de Italia de Motorrally (2017). “Tiene bastante experiencia en moto y es un gran navegador”, confirma Laia Sanz.

Su debut en competición juntos con el MINI ALL4 Racing y los colores de KH7 será en el Ha’il International Rally, puntuable para la Copa del Mundo FIA de Cross Country y que se disputará del 6 al 11 de diciembre en Arabia Saudí, en un escenario próximo al que se encontrarán pocas semanas después en la cita reina de la temporada.



"De cara a preparar el debut en coches en el Dakar, vamos a competir en Hail, donde esperamos empezar a compenetrarnos y sumar kilómetros que serán muy importantes para llegar con algo de rodaje a la línea de salida del próximo 1 de enero. Esta prueba se disputa en una zona y un terreno similares a los que nos encontraremos en el Dakar y es por eso que estaremos allí", asegura.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

