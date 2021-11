Dani Martín homenajeará a El Canto del Loco en Río Babel 2022

Dani Martín, una de las voces más destacadas del panorama pop-rock actual y que acaba de ganar el Premio a Mejor Canción de la categoría España de "LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears" con 'Portales', formará parte de la próxima entrega de Río Babel que tendrá lugar en Madrid entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2022 en la Caja Mágica.

Lo hará presentando "No, no vuelve", su nuevo disco publicado el viernes pasado, un homenaje a la banda de su vida, El Canto del Loco, y dentro de la gira "Qué caro es el tiempo". En este trabajo, el músico madrileño revisita algunas de las canciones más importantes de un grupo que marcó a una generación y que siguen muy presentes en el imaginario colectivo. Se trata de temas como "Volverá", "Son sueños", "Puede ser", "Peter Pan" o "Ya nada volverá a ser como antes", reinterpretados por Dani en formato rock y sin acogerse a ninguna fórmula, tal y como hacía ECDL. Añade un tema inédito además, "No, no vuelve", dedicada a sus compañeros de banda y a todas las personas que formaron parte de su historia.



El "debut" de Dani Martín en festivales

Con este particular proyecto, Dani Martín, se abre por primera vez en su carrera en solitario, a formar parte del cartel de algunos festivales que tienen un significado especial para él. Lo hará primero en el SanSan en Benicàssim, entre el 14 y el 16 de abril, evento también organizado por Sonde3, y en Río Babel, un escenario doblemente emotivo por tratarse de su comunidad natal. Con El Canto del Loco publicó cinco discos de estudio y vendió más de un millón de copias en tan solo 9 años de trayectoria. Posteriormente, el artista inició su exitosa aventura en solitario con cuatro trabajos de estudio más esta nueva entrega.

Río Babel ya confirmó hace unas semanas a Residente en su cartel. René Pérez Joglar, ex líder de Calle 13, es pionero de la música urbana, figura musical imprescindible del último cuarto de siglo y atesora 31 premios Grammy Latinos, el último por su canción autobiográfica "René". C.Tangana también se subirá al escenario del festival, con "El madrileño", uno de los mejores discos del año con el que el artista ha roto fronteras de estilos, y con más singles que sigue presentando con éxito como "Ateo".



Río Babel es un heterogéneo evento de música nacional e internacional que conecta diversas tendencias en un mismo espacio, del rock a los nuevos ritmos urbanos, y que confirmará a más artistas -y otras sorpresas- próximamente.