La supervivencia del cáncer de páncreas sigue siendo un reto en oncología

martes, 16 de noviembre de 2021, 08:25 h (CET) El cáncer de páncreas, cuyo día mundial es el 18 de noviembre, es uno de los tumores más letales que existe, ya que cuenta con una supervivencia a cinco años del 8,6% en España, la más baja de todos los carcinomas comunes, de acuerdo con los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Por este motivo, GenesisCare, compañía líder internacional en tratamientos oncológicos, recuerda la importancia de detectar esta tipología de tumor lo antes posible. Actualmente, en nuestro país en el 2021 se estima que el cáncer de páncreas afecte a 8.697 personas.

Entre los principales factores que se encuentran detrás de esta afección son el tabaco, el sobrepeso, la diabetes, la pancreatitis crónica y la exposición a ciertos químicos, según la AECC. Además, hay que sumarle que, en las primeras etapas, cuando aún sería tratable, no suelen aparecer síntomas. Para prevenir su proliferación, es fundamental cuidar la alimentación, evitando el exceso de carnes rojas y procesadas, realizar actividad física y tratar de moderar el consumo de alcohol. Avances en los tratamientos El tratamiento del cáncer de páncreas sigue evolucionando. A medida que el pronóstico de los pacientes mejora con los regímenes terapéuticos sistémicos avanzados, surgen otros escenarios clínicos en los que la radioterapia como tratamiento local y la SBRT (radioterapia esterotáctica corporal) aportan beneficios. Entre ellos, se encuentran la paliación del dolor, el control local duradero para pacientes que no son elegibles para la cirugía, tratamiento de lesiones primarias y metastásicas en casos oligometastásicos. El Dr. Juan Pablo Fusco, oncólogo médico y coordinador de oncología médica de GenesisCare en España, asegura que “el adenocarcinoma de páncreas requiere un enfoque multidisciplinar. En la enfermedad localizada el abordaje multimodal de quimioterapia-radioterapia y cirugía permite tener una intención curativa del tumor”. En relación con la enfermedad avanzada el Dr. Fusco, afirma que “en los últimos años hemos incorporado estudios clínicos que muestran beneficios significativos con tratamientos específicos, como es el caso de los fármacos dirigidos. Cuando un paciente de cáncer de páncreas presenta mutaciones germinales de BRCA 1-2 se valora realizarle un tratamiento de mantenimiento con una medicación oral dirigida tras la aplicación de quimioterapia”. Cabe destacar que, en casos de enfermedad avanzada algunos pacientes se pueden beneficiar de inmunoterapia o terapias dirigidas contra mutaciones del tumor. En este sentido, la Dra. Castalia Fernández, oncóloga radioterápica de GenesisCare, añade que “la radioterapia de precisión es clave, puesto que es capaz de administrar una dosis mayor de radiación, esencial para optimizar el control del cáncer, a la vez que minimiza la cantidad para los tejidos normales adyacentes”. En definitiva, los métodos para administrar la radioterapia y lograr la ablación del tumor, al tiempo que se reduce el riesgo de toxicidad, están evolucionando rápidamente. Por un lado, la SBRT con tan solo cinco sesiones juega un papel fundamental en los pacientes en la neoadyuvancia. Por otra parte, otro ejemplo de innovación tecnológica es la guía por resonancia magnética (MR – Linac) que ofrece una capacidad sin precedentes para visualizar los órganos normales en las proximidades del tumor.

Tecnología CyberKnife para páncreas La radioterapia robotizada que se realiza con el sistema CyberKnife es un tratamiento de máxima precisión para algunos tipos de cáncer, completamente indoloro para el paciente y que no requiere de incisiones, ni anestesia. Además, carece del riesgo de las complicaciones derivadas de la cirugía abierta tradicional y se realiza de forma ambulatoria, permitiendo al paciente compaginar el tratamiento con sus actividades de la vida cotidiana. Está diseñado para administrar radioterapia corporal estereotáctica (SBRT) en pacientes seleccionados. Esto hace que el tratamiento sea una excelente opción para los pacientes con cánceres de páncreas médicamente inoperables.

