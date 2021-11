EUCoin, la nueva criptomoneda europea Este dinero, hecho por y para el pueblo, cuenta con un fin humanitario único Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 15 de noviembre de 2021, 12:48 h (CET) ¿Te interesa el mundo de las criptomonedas? Si estás atento a cuáles son las últimas criptomonedas que salen al mercado, para aprovechar una oportunidad única, déjame decirte que has llegado al lugar indicado. En este artículo hablaremos de EUCoin, un nuevo lanzamiento en el mundo de las criptomonedas, que al parecer tiene muchas posibilidades de crecimiento, ¿te lo vas a perder? Lee a continuación toda la info necesaria si estás interesado en este proyecto.



¿Qué es EUCoin? EUCoin es la última moneda digital que ha salido al mercado. Nacida en Europa, su objetivo es apoyar a todas esas startups o pequeñas empresas que salen a la luz con los recursos mínimos y poca publicidad. Este dinero, hecho por y para el pueblo, cuenta con un fin humanitario único, ya que la idea es destinar parte de sus fondos tanto a proyectos sociales como a ONGs. Con 21M de tokens en circulación, las personas podrán empezar a invertir en aquellas ideas que les parezcan más originales o hechas con el corazón. Los ciudadanos que juegan, además de disfrutar del dinamismo y la estrategia que ofrecen los coins, también ejercen su derecho a participar en algo que mañana puede ser muy grande. Ya puedes precomprar en algunas plataformas de trading de criptomonedas.

¿Por qué es importante apoyar el crecimiento de las start-ups? Apoyar la cultura de las startups y entenderla como una vía de desarrollo puede transformar la economía. Este ecosistema sirve de motivación para promover el espíritu empresarial en otras partes del mundo. El objetivo de este entorno empresarial no es sólo generar impuestos para la ciudad o aumentar el empleo. Un ecosistema de startups genera flujo de caja para las universidades, oportunidades de inversión para los bancos y todos los demás, desarrollo de servicios, riqueza para los emprendedores y mejores productos para las personas, e innovación para las grandes empresas. Además de que gran parte de los beneficios se destinaran a ONGs.

Objetivos de EUCoin Comercialización de Tokens EUCoin: El primer paso, como siempre, es iniciar la venta de los tokens de EUCoin, como ya sabéis, todo proyecto empieza por el principio. ¿Vas a ser tú uno de los afortunados que ponga su fé y esperanza en este proyecto?

Rentabilidad para los clientes: La intención principal es que después de poner en movimiento sus tokens de EuCoin, todas las personas que hayan puesto su confianza en ellos se vean recompensadas con funcionalidades extra, además de la inserción en el mercado en las principales casas de cambio y la subida de su valor.

0% Dependencia de Bancos: Como ya sabéis, actualmente la economía mundial depende de los bancos y sus odiosas letras pequeñas. Por esta razón, los creadores de EUCoin se han propuesto que esto también para evitar tener que acudir a los bancos para todo y que de esa forma dependamos exclusivamente de nosotros mismos.

Financiación de Startups a nivel Europeo: Cómo podréis imaginar, hay un sin fin de personas trabajadoras autónomas y pequeñas startups que no pueden llegar a cumplir sus sueños por la falta de financiación, ya que los bancos ignora sus peticiones de credito. Por esta razón, EUCoin creen que pueden cambiar esto y por esa razón los proyectos serán sometidos a votación por todo aquel que posea EUCoins.

Preventa de Tokens La primera ronda de preventa de este token empezará el día 15 de noviembre de 2021, si te ha interesado lo que has leído en este artículo te recomiendo que te pongas una alarma en el teléfono móvil y estés atento el día de su lanzamiento, para que de esa forma puede hacer uno de los primeros en conseguir este Token. Ponen a la disposición del público 3 opciones con diferentes beneficios según la ronda y la duración del bloqueo.

Tipos de rondas:

Ronda 1 : En la ronda 1 pondrán a la venta 2.000.000 de tokens.

: En la ronda 1 pondrán a la venta 2.000.000 de tokens. Ronda 2 : En la ronda 1 pondrán a la venta 8.000.000 de tokens.

: En la ronda 1 pondrán a la venta 8.000.000 de tokens. Ronda 2: En la ronda 1 pondrán a la venta 11.000.000 de tokens.

Para comprar este token será necesario hacerlo a través de Metamask, si no sabes cómo funciona, su uso es muy sencillo, de hecho hay muchos videos en plataformas como youtube que te explican paso a paso su funcionamiento para que puedas usarlo sin ningún problema. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.