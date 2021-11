El Coosur Betis vuelve a llegar tarde (72-81)

Nueva derrota ayer del Coosur Betis, una más en este nefasto inicio de temporada (2-8 en total), esta vez ante un gran equipo –todo sea dicho- como el Lenovo Tenerife (7-3), que supo imponer sus armas en los tres primeros cuartos, y que, con alguna ayuda arbitral, resistió en el último ante el arranque de orgullo de los locales.

Posiblemente la pregunta que todo el mundo se hace en San Pablo, o al menos una de ellas, es por qué su equipo no aplica desde el salto inicial el mismo grado de concentración y de orgullo que pone en práctica cuando lo tiene casi todo perdido.

Ayer, cuando el equipo canario lo tenía ya todo o casi todo hecho, el Betis, como en la última cita como local ante el Obradoiro, dio un arreón en el último cuarto que le hizo soñar con la victoria. Y, como ante los gallegos, ayer hubo un arbitraje que, sin que sirva de excusa para la derrota, acabó por cortarle las alas con decisiones más que discutibles.

Defectos béticos y virtudes canarias

La tónica del choque, al menos la que habría hasta el minuto 30, quedó bien clara desde el principio. En un momento como quien dice, tres triples consecutivos del Lenovo Tenerife –Wiltjer y dos de Salin, con facilidad y sin oposición- dieron a los isleños diez tantos de renta (3-13, min 5).

El Betis acusaba los mismos errores de casi siempre: abusar del tiro exterior cuando no entran y, en defensa, tener la misma laxitud de la que suele hacer gala.

Debutó Pasecniks, pero el pívot recientemente incorporado a San Pablo se estrenó en su retorno a la ACB con una antideportiva por falta bajo aros a Shermadini, y con tres personales bien tempraneras.

"Concierto" de silbato

Los chicharreros alcanzaron su máxima renta del primer tiempo mediado el segundo cuarto (14-32), en un tramo en el que, de nuevo, tal y como apuntábamos anteriormente quedó muy claro lo fácil, lo cómodo que siempre es arbitrarle al más malo de toda la competición. Y no sería la única vez ayer.

Hablamos naturalmente de los colegiados, quien empezaron a pitar absolutamente todo en contra del Betis, incluida una primera técnica a un Joan Plaza que protestó una falta muy rigurosa señalada a Agbelese.

Y luego, tal vez con la conciencia no demasiado tranquila, compensaron un poquito con algunas faltas rigurosas señaladas en contra de los isleños. En definitiva, los únicos que no eran malos a reventar eran los jugadores del CB Canarias, los profesionales del Lenovo Tenerife.

No obstante, los de Vidorreta no pudieron o no supieron aprovechar para hacer más sangre antes del descanso. Al intermedio, el partido llegaba con un 26-40 que, lógicamente, lo dejaba todo de cara para el rival verdiblanco de turno –Lenovo Tenerife en este caso-, pero sin estar cerrado del todo.

A la vuelta, el Betis soñó tímidamente cuando un triple de Almazán les colocó por debajo de los diez (37-46, min 23); pero poco duró la cosa. Fitipaldo por parte canaria se hizo con el “tempo” del partido, y el Canarias no tuvo problemas para volver a aumentar la renta hasta los 18, con un triple de Rodríguez (44-62, min 28), ante un Betis errático tanto delante como atrás.

El último período comenzó con +15 para los visitantes (49-64), renta que auguraba un final plácido para los de amarillo. Nada más lejos de la realidad. De entrada Pozas “enchufó” un inverosímil triple lateral sobre la bocina.

Y poco después un 2+1 del propio Pozas ponía lo impensable: el Coosur Betis, de lleno en el partido (62-66, min 34, con 13-2 de parcial). Los verdiblancos aún rebajaron un tanto más la desventaja, 63-66, con uno de los dos tiros libres convertidos por el siempre irregular, y casi siempre en plan lastre, Evans.

Fue entonces cuando los bases del Lenovo Tenerife, Fitipaldo –éste como durante todo el partido- y el sempiterno Marcelinho Huertas, comenzaron a hacer diabluras para frenar la reacción local, pero el equipo de Plaza respondía con el “gladiador” Burjanadze y, por momentos, también con Evans.

De nuevo los árbitros

Pero entonces llegó la jugada que terminó de decidir el partido. Con 68-74 en el marcador, a falta de 2:15 los árbitros volvieron a entrar en acción señalando una sensiblemente discutible falta en ataque a Vitto Brown sobre Salin, que además supuso la segunda técnica –y la consiguiente descalificación- para un Joan Plaza harto del concierto de silbato, otro más por San Pablo.

El tiro libre de la técnica más una canasta de Marcelinho en la posterior posesión de los visitantes acabaron por echar el cerrojo a un partido, uno más, en el que el Coosur Betis volvió a hacer gala de todos sus defectos, y también de su única virtud: el orgullo y la garra en las malas, cuando le da por sacarlo, naturalmente.

Si lo hace no solo con todo perdido y si es capaz de mantenerlo más tiempo dentro de los partidos, sin duda el Coosur Betis dará poco a poco pasitos de cara a salir de la cola y acercarse a una salvación que, sea como fuere, jamás sería holgada si no se mejora el nivel de una plantilla que, en la pretemporada, parecía algo mejor de lo que realmente es.

Por su parte el Lenovo Tenerife suma y sigue, y asciende al tercer puesto de la ACB con ésta, su séptima victoria de lo que llevamos de campaña, y con previsión, un año más, de dar mucha guerra tanto en la competición doméstica como en la Champions League.

72- COOSUR REAL BETIS: Evans (13), Bertans (4), Bleijenbergh (-), Brown (16), Todorovic (9) -cinco inicial-, Agbelese (2), Burjanadze (8), Almazán (5), Pasecniks (6), Carrington (3) y Pozas (6). 81- LENOVO TENERIFE: Fitipaldo (22), Salin (8), Doornekamp (3), Wiltjer (10), Guerra (10) -cinco inicial-, Marcelinho Huertas (11), Rodríguez (3), Sastre (4), Shermadini (6) y Sulejmanovic (-). ÁRBITROS: Carlos Peruga, Óscar Perea y Yasmina Alcaraz. Descalificaron por doble técnica al entrenador local, Joan Plaza. PARCIALES: 12-25, 14-15, 23-24 y 23-17. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), décima jornada de la Liga ACB 20-21. 5.154 espectadores. Recaudación destinada a la ayuda para los vecinos de la isla de La Palma.