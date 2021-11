Tuve el honor de conocer a Osiris Valdés López y la impresión que ella me causó es la que la novela me aportó. Una obra de narrativa en la que una versátil y ágil pluma embriaga desde la primera palabra con la historia de Francesca, actriz vinculada con el gran maestro del suspense Alfred Hitchcock y que está enamorada del joven aristócrata Letot que me aporta un regusto a esa gran película “El príncipe y la corista” (1957) de Laurence Olivier y la eterna Marilyn Monroe, de la que sigo enamorado si cabe, y que he visto en incontables ocasiones. La cual forma parte de esta fascinante trilogía.



Una historia que recorre distintas épocas y que su centro es el París de los años 20. Años de libertad, de amor libre tan sexual, alocado y mágico. Esta obra es un viaje en el tiempo intemporal y permanente. Relato condimentado con toques de «Burlesque» tan característico del mítico «Moulin Rouge» obra que consigue un milagro y es convertir el mundo mágico de las palabras en un calidoscopio de colores en las pinceladas de unos capítulos cortos en los que la explosión de la sensualidad y el erotismo se viste con la elegancia y la suavidad de Armani.

Una obra moderna que navega magistralmente entre el deseo, el suspense, el misterio, el amor y la angustia, que te atrapa en sensaciones con su búsqueda de la felicidad a plenitud, momentos y sentimientos, en definitiva: en la vida misma. En la que aparecen figurantes propios del mayor elenco cinematográfico del año como Chaplin y otros grandes y destacadas estrellas del celuloide. ¿Buscas un libro para disfrutarlo y muy recomendable? Podréis adquirirlo mediante: https://www.amazon.es/dp/8418854200/ref=cm_sw_r_wa_awdb_imm_0JD62V4Y92QNA0EF66GB

«EL ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES» es realmente inspirador y te ayudará a encontrar un sentido, reencontrarte contigo mismo o buscar otros caminos que te llevará al goce de una lectura exquisita a un ritmo vertiginoso. El disfrute de una novela personal que seguro alentarán en los distintos aspectos de la vida.

Esta maravillosa obra que, si bien se podría tildar como magistral, tiene un secreto profundo que voy a desvelar. El SECRETO es su estilo que te invita siempre a la reflexión de manera fluida y hasta entrañable a través de sus pinceladas de sueños e ilusiones. Que mejor que emplear las propias palabras de Marilyn Monroe a quien Francesca rescata de la muerte en una de las tantas misiones que ha de realizar siguiendo las encomiendas de Hitchcock en «EL ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES»:

“En la vida hay que sonreír porque es hermosa y hay muchos motivos para ello”. “Tengo demasiadas fantasías, supongo que soy como somos todos fantasía, pues la vida es de colores como el Arcoíris”. Marilyn Monroe