Julián Quirós y la púrpura en ABC

Púrpura: Molusco, que segrega una tinta amarilla que al contacto con el aire se oscurece hasta convertirse en rojo violado. Tela, comúnmente de lana, teñida con este tinte, que formaba parte de las vestiduras propias de sumos sacerdotes, cónsules, reyes, emperadores. Figuradamente, honor imperial, real, consular, cardenalicio, etc. También, trastorno del sistema inmune humano, que se manifiesta con moretones en la piel. Todo por ir a ver de cerca al director de ABC. No es poco, un buen bodrio: púrpura, molusco, color cardenalicio, moratones y los etcéteras que hay, se suponen o se esconden con los directores de periódicos.

Como título, “La púrpura en ABC” es bueno. La expresión es de Jorge Bustos. La usó presentando, o haciendo algo parecido, a Julián Quirós: director de ABC. De la mano de Redondo Terreros, ambos reunieron a 46 personas en el Club Siglo XXI de Madrid. Bustos hizo una puesta en escena rara: Hace 24 horas no conocía a Quirós. Llegar a ABC es el culmen de su carrera para un director de periódico de provincias. Antes de llegar a la púrpura en ABC, tenía una triple identidad: Extremeño, valenciano y malagueño. A pesar de la situación y de las edades, Bustos topaba la carrera de Quirós. Codazo y susurro: Tras el culmen ABC, se baja. Para contestar, sugerí: imagina a Quirós purpurado.

Pero el director de ABC arrastró. Primero, marcando las tres diferencias entre un periódico local y ABC: Tres temas u ocho o doce diarios. En provincias habla uno y aquí hablamos muchos. Visibilidad. Después, analizando la marcha y realidad nacional. Tras la Moción de Censura hay un después. La centralidad la rompió Zapatero y la sigue Sánchez. El PSOE vio la posibilidad de dominar y siguió el diseño que hizo Pablo Iglesias. Con las dos líneas tóxicas que había, el PSOE intenta una mayoría estable. Con tres problemas: Los grupos políticos extremos crecen; arrastran al PSOE a la marginalidad; y polarizan el debate político. Rotura de la estabilidad antigua a expensas de lo que salga, pendulazo PP-VOX. Debate sobre lo que es España y cómo encajar Cataluña en España. El vaciamiento de Podemos va a fuerzas políticas diferentes y no solo al PSOE. España vaciada. Metralletas para ir a Madrid y conseguir cosas, que decía CiU. Sí al modelo autonómico, pero mejorándolo. La doble identidad española y regional se ha perdido. Cielo político con historias sobre Jueces y judicatura, La Corona, transparencia, Informaciones CIS. Cómo hizo Sánchez la crisis de Gobierno de julio. Mayorías electorales alteradas.

Estamos en una nueva y larga transición. Monopolio de información, pero en la comunicación influyen las redes sociales. Pandemia con silencios y condicionantes. Terror con filtro de preguntas y ruedas de Presa sin ellas. Expectativas indefinidas sobre la sociedad digital. La misión de la prensa ya no es ponderar, es disentir o buscar verdades alternativas a los hechos. La prensa no decide, pero puede tratar de focalizar y advertir que lo que se ha dado por bueno no es verdad.

Tomando baza, Bustos introdujo la idea-concepto de cambio de tipos de lectores que buscan y usan informaciones y noticias a capricho. Dilema ‘Mentira confortable frente a verdad incómoda’. Alberto Fabra, entre el público, expresidente de la Generalitat valenciana y senador, apuntó la aceptación del PSOE, de hacía unas horas, para usar la nominación de Països catalans para referirse a la Comunitat. Quirós fue claro: Preocupante, es una barbaridad.

Entre las preguntas, una referencia al cambio de gobierno: “Sánchez ha cambiado el gobierno en julio como lo ha hecho, ¿cree que la prensa nacional, incluido ABC, ha analizado, investigado y contando lo que ha ocurrido?

Era momento y ocasión para que Quirós opinara. Lo hizo, pero a medias y con excusas: Se ha contado bastante. (Sánchez) ha soltado lastre. Laya. Campos. Carmen Calvo. Ábalos (planteado con vida privada). Iván Redondo con otras ambiciones. Ridículo de Sánchez por un pasillo tras Biden. Se ha tratado de poner a cero el contador. En la mañana de los cuchillos largos de julio, el presidente ha matado a todos y se queda solo.

Al salir, confidencia con el padre Ángel, saludo a los populares Isabel Bonig y Pablo Montesinos, adioses a Redondo Terreros y Jorge Bustos.