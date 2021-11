​XXI Salón de los Mejores Vinos de España Los días 22 y 23 de noviembre, en el Pabellón 5 de IFEMA Madrid, se darán cita 350 bodegas y más de 2.000 referencias Jaime Ruiz de Infante

jueves, 11 de noviembre de 2021, 08:12 h (CET) Los días 22 y 23 de noviembre, en el Pabellón 5 de IFEMA Madrid, se darán cita 350 bodegas y más de 2.000 referencias, con calificaciones de 90 a 100 en la mundialmente famosa Guía Peñín 2022 Vinos de España, recientemente publicada. El programa de actividades dará a conocer, entre otros temas: algunas denominaciones de origen, variedades de uva, elaboraciones más representativas de España y seis catas y masterclass impartidas por destacados sumilleres y enólogos.

Lunes 22 de noviembre

12.30 h. Ribeira Sacra se encargará de inaugurar el programa de actividades con la cata titulada “El sabor de un paisaje”. En ella, la reconocida enóloga Mª Isabel Mijares presentará a los asistentes una selección de vinos de esta zona de producción.

14, 30 h. Los vinos de Campo de Borja volverán, un año más, al Salón de los Mejores. José Ignacio Gracia, secretario de la D.O., conducirá la cata “Repite conmigo… gar na cha”, donde se darán a conocer ocho referencias que mostrarán la personalidad, calidad y complejidad de los vinos elaborados con garnacha, variedad principal de la denominación de origen.

A partir de las 16.30 h. Los asistentes podrán descubrir los vinos de Tarsus, bodega enclavada en Anguix (Burgos), en el corazón de la Ribera del Duero, que destaca por sus monovarietales y coupages elaborados con tinta del país y cabernet sauvignon. Teresa Rodríguez, enóloga de la bodega, será la encargada de presentar sus referencias más representativas en la cata Rediseñando el futuro de Tarsus.

Ocho paisajes y ocho vinos

La primera jornada se cerrará con la presentación de Spanish Wine Academy, un proyecto de Bodegas Ramón Bilbao que busca acercar el mundo del vino español a profesionales y aficionados. Descubre la diversidad de España como país de vinos y sus principales regiones vitivinícolas es el título de la cata que recorrerá ocho denominaciones de origen, “ocho paisajes y ocho vinos”, y que será impartida por Rodolfo Bastida, director general de la división de vinos de Zamora Company, Alberto Saldón, responsable de Spanish Wine Academy, y Carlos González, director de la Guía Peñín. En la cata, además, se homenajeará a La Palma y su tradición vitivinícola con la inclusión de un vino elaborado en la isla canaria.

Martes 23 de noviembre

11.30 h. Los profesionales podrán descubrir los secretos de Cava en una actividad donde se presentará la historia y las elaboraciones de esta denominación de origen, el referente de los vinos espumosos en nuestro país. En la cata D.O. Cava: la nueva era de excelencia, el sumiller Xavi Viles presentará una selección de siete vinos espumosos de siete reconocidas bodegas, calificados todos ellos con 95 o más puntos en la Guía Peñín. El programa de catas de esta edición terminará con los vinos de Bizkaiko Txakolina. La sesión, titulada Bizkaiko Txakolina: evolución y revolución de un vino con identidad propia, será impartida por el sumiller bilbaíno Iñaki Suarez y en ella se darán a conocer los mejores blancos de la D.O., vinos que destacan por su marcada personalidad.

XXI Salón de los Mejores Vinos de España Pabellón 5 de IFEMA MADRID. www.guiapenin.wine +34 914 119 464 | Fax: +34 915 159 499 contacto@guiapenin.com Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​XXI Salón de los Mejores Vinos de España Los días 22 y 23 de noviembre, en el Pabellón 5 de IFEMA Madrid, se darán cita 350 bodegas y más de 2.000 referencias Hotel NH Collection Palacio de Burgos Un silencioso y confortable edificio histórico, con una situación perfecta para conocer el casco antiguo burgalés Bodega Martínez Lacuesta, 125 años elaborando vinos de alta calidad Se fundó en 1895, en Haro, capital del vino de la Rioja; desde entonces varias generaciones han contribuido a enaltecer esta firma riojana Alarcón, un lugar que te enamorará Uno de los conjuntos fortificados y monumentales mejor conservados de España, con sus torres defensivas, muralla, palacios y su castillo, convertido en un acogedor Parador de Turismo ​La 34 edición del Salón Gourmets ha abierto sus puertas con éxito de participación La mayor Feria de Alimentación y Productos de Calidad de Europa vuelve a congregar el mejor producto gourmet en esta edición