Hotel NH Collection Palacio de Burgos Un silencioso y confortable edificio histórico, con una situación perfecta para conocer el casco antiguo burgalés Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 10:11 h (CET) Conocido antes como NH Palacio de la Merced, por ser durante años el colegio La Merced de los Jesuitas, está situado junto al río Arlanzón, a escasos cuatro minutos a pie de la medieval y preciosa Puerta de Santa María que da paso a la impresionante y mundialmente conocida Catedral gótica de Burgos.





El establecimiento, erigido en los siglos XVI y XVII y protegido por la UNESCO, alberga un bello claustro de estilo gótico donde se celebran importantes eventos familiares y empresariales. Por otro lado se encuentra en un lugar ideal para adentrarse por el centro de la ciudad, o bien deambular por los jardines del Paseo del Espolón, o visitar el Palacio de Congresos y el Museo de la Evolución Humana.



“Debo señalar que, NH Palacio de Burgos, es todo un referente de la ciudad, no sólo por su monumentalidad e importancia histórica sino también por la atención que ofrecemos a nuestros clientes; son famosas las celebraciones y acontecimientos que damos, gracias a los sabrosos menús, a sus ocho extraordinarias salas de eventos y al magistral Claustro gótico. En nuestras amplias y elegantes habitaciones, todas ellas decoradas con tonos naturales y suelos de madera oscura, el cliente puede elegir el tipo de almohada que desee, prepararse cafés e infusiones en su estancia”. Afirma con cierto orgullo su director, Alfonso María Ruiz Ferreiro, de larga trayectoria en el mundo turístico: diplomado en Turismo por la Universidad de Burgos, agente de viajes en El Corte Inglés, Ecuador, Melía; director Comercial de NH Hoteles Área de Madrid y de los NH Condestable de Burgos y del Canciller Ayala de Vitoria.



Se puede afirmar que es un hotel muy agradable, algunas habitaciones con dosel tienen vistas sobre la Catedral y el río; sus desayunos son apetitosos, abundantes y variados, servidos por excelentes profesionales que se desviven para atender.

Dejar el coche en el garaje, quizá es un poco complicado ya que las dimensiones de los coches de ahora son grandes y las plazas pequeñas. Precio por día, 18 €.

Wi-Fi, gimnasio y sauna gratuitos. Perros y gatos permitidos, peso máximo: 25kg, precio: 35€. Perros guía sin cargo.

Para contratar estancias, conviene preguntar por las ofertas; en estos momentos hay un 20% de descuento hasta el 31 de enero.



Hotel NH Collection Palacio de Burgos. Calle de la, C. Merced, 13, 09002 Burgos. Teléfono: 947 47 99 00. nhcollectionpalaciodeburgos@nh-hotels.com Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hotel NH Collection Palacio de Burgos Un silencioso y confortable edificio histórico, con una situación perfecta para conocer el casco antiguo burgalés Bodega Martínez Lacuesta, 125 años elaborando vinos de alta calidad Se fundó en 1895, en Haro, capital del vino de la Rioja; desde entonces varias generaciones han contribuido a enaltecer esta firma riojana Alarcón, un lugar que te enamorará Uno de los conjuntos fortificados y monumentales mejor conservados de España, con sus torres defensivas, muralla, palacios y su castillo, convertido en un acogedor Parador de Turismo ​La 34 edición del Salón Gourmets ha abierto sus puertas con éxito de participación La mayor Feria de Alimentación y Productos de Calidad de Europa vuelve a congregar el mejor producto gourmet en esta edición ​Todo listo para la inauguración del Salón Gourmets 37.000 productos y más de 1.500 expositores que colmarán los pabellones 4, 6 y 8 de Ifema de Madrid, durante los próximos días del 18 al 21 de octubre