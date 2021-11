Un nombre y dos formas de actuar

Pablo Iglesias, un nombre que representa dos formas de hacer política en España, uno de ellos en mayo de 1879 con un grupo poco más de 30 intelectuales y tipógrafos fundaron el PSOE, en agosto de 1888 con los delegados de cuarenta y cuatro sociedades de oficios fundó UGT. Pero el Pablo Iglesias del siglo pasado mostró su ambigüedad al servicio de la burguesía, la corona, la iglesia y los caciques, así lo definió Joaquín Maurín (CNT) considerando a aquel Pablo Iglesias como un político provinciano, un pequeño cacique de su feudo, personaje astuto que poseía el don de la intriga, sabía maniobrar en los pasillos con zancadillas y moviendo a unos contra otros.

Estaba a la par de los políticos burgueses de su generación: Romanones, Lerroux, Sánchez Guerra, lograndoapartar del poder del PSOE a líderes obreristas de gran categoría como Jaime Vera, García Quejido y Perezagua.

La historia revela que el PSOE no siempre ha sido un referente del progresismo y de la democracia, ver «Trayectoria de unas siglas» https://www.vitrubio03.es/?p=8205

Tras la gran crisis del 2008 provocada por la financiera Lehman Brothers y con efecto dominó en la banca de todos los países, llevando a muchos de ellos a financiar su Banca, a excepción de Islandia que encarceló a sus responsables, pero en el resto de países el mayor peso de esa ayuda fue en detrimento de los Derechos Sociales de la población, surgiendo manifestaciones apartidistas y asindicales.

El 15 mayo de 2011, otro Pablo Iglesias surge entre el llamado movimiento de los indignados junto a otras personas de gran valía en las distintas manifestaciones pacíficas en ciudades españolas, iniciándose esa noche acampadas reclamando una «Democracia Participativa» y el fin del «Bipartidismo PPSOE», se mantuvo durante días en diversas ciudades, quedando solo la de Madrid en la Puerta del Sol hasta 12 de junio de 2011, que se disolvió bajo el lema «no nos vamos, nos expandimos». Los llamados por dirigentes PePeros «la revolución de cartón» dos de esos dirigentes encausados hoy como corruptas, Cospedal/Aguirre, alentándolos a formar un partido y presentarse a las elecciones.

Este movimiento se presentó a la Eurocámara en mayo de 2014 con el nombre de PODEMOS, siendo el 4 partido más votados en España al conseguir 5 escaños. El 20 de diciembre de 2015 obtiene en las Elecciones Generales de España 42 diputado que junto a En Comú Podem, Compromis-Podemos-És el momento y En Marea, sumaron 69 diputados, siendo la tercera representación del parlamento, la única verdaderamente progresista.

Desde el 2014 empieza una cacería contra PODEMOS por todos los medios a su alcance, prensa, radio, Tv, CNI, que se transformó en 20 querellas, todas sobreseídas, seis de ellas este año 2021, iniciándose la primera por administración desleal contra el gerente del partido que aumentó su salario y el del tesorero con un complemento de 210 euros y de 400 euros al mes. Qué diferencia de criterio frente a los 122.000 millones por lo que el PP está incurso en los tribunales, pero que hasta el 2025 la Audiencia Nacional se juzgará 27 casos de corrupción (prescribirán muchas pruebas?), estas son las principales causas de corrupción que desde el 2009 asolan a los genoveses cuya sede fue renovada con dinero procedente de Constructoras y otros benefactores, donde ha sido condenado el PP, el tesorero y los arquitectos, pero nadie de la jerarquía y mucho menos al desconocido M. Rajoy. El PP ha sido condenado 2 veces hasta el momento, pero ni se sonrojan, para eso tienen el control de CGPJ y demás estamentos judiciales.

Pero para ellos el peligro es PODEMOS. centrándolo en su líder y más aún desde que entró en el Gobierno de Coalición, con la inestimable y voluble postura del PSOE, tras meses de ser acosado, amenazados de muerte no solo al Vicepresidente del Gobierno, también el matrimonio y sus hijos, incluso irrumpiendo en su vivienda; en ningún país demócrata se permitiría una cosa así, pero aquí no llegaron pronunciarse siquiera el inquilino de la Moncloa ni el de la Zarzuela, inaudito, causando estupor en Europa.

La posición del PSOE es manifiesta, permanecer en el poder, por eso hace guiños a la ultraderecha que es el PP, lejano de ser un partido conservador clásico por su cercanía y apoyo de VOX (netamente fascista y xenófobo) en los distintos gobiernos autonómicos y Municipales. Entregó el control de TVE a la ultraderecha con el inestimable apoyo de un miembro del PSOE, desde entonces tiene todas las tv a su servicio, exponiendo continuamente los criterios de PP, VOX, y un partido residual como Cs, dando poca cancha a miembros del Gobierno, salvo los ministros más escorados al liberalismo empresarial, y por supuesto a ninguno de UP, críticas esperpénticas por las acciones sobre la carne, los anuncios contra alimentos perjudiciales a los menores, consejos recogidos por la OMS.

También fomentan el enfrentamiento entre miembros del gobierno por los pactos para gobernar, como el aumentar el SMI y equipararlo a salario europeo, aplaudido por la UE y los comunistas como Binden y Francisco del Vaticano. La derogación de la Reforma Laboral, la temporalidad, sueldos dignos, Ley de la Vivienda por unos alquileres no especulativos y la devolución de miles de viviendas VPO vendidas por el PP a los Fondos buitres, precisamente la familia Aznar es una de las beneficiadas, por la Derogación de la Ley Mordaza. Devolución de Hospitales y el control de la Sanidad a la Administración pública, para que vuelva a ser referente mundial de Sanidad Universal, reducir los intermediarios entre el Agro y comerciantes para que tengan un precio acorde con el coste de producción, que beneficiaría también a la población. Acabar con la ingeniería fiscal para que paguen las grandes fortunas, Consorcios financieros, Banca y Grandes empresas con un mínimo del 15 % de IRPF, medida que también está barajando la UE.

Y lo que no han asimilado la ultraderecha, los fascistas y los residuales, es el golpe de inteligencia del actual Pablo Iglesia, retirándose por considerar que los ataques a su persona, no beneficiaba a UP y menos aún a la ciudadanía, delegando la representación en los cinco miembros del Gobierno de UP con tres mujeres, el PSOE maniobró poco después para tener algo parecido, burda maniobra electoralista, pero en fin, es lo que se puede esperar del PSOE, incluso celebró un Congreso abrazando al mayor traidor de la palabra Socialista, Felipe González, tratando ese Congreso como el de la unidad socialista, o como un claro deseo de volver a los postulados del siglo anterior, o su postura sobre la monarquía, por negarse al enjuiciamiento del niño de Abu Dabi, o el silencio a las bravatas de militares con fusilar a 26 millones de españoles incluidos sus hijos, o no aplica la Ley de Memoria Histórica, de monumentos y símbolos fascistas en buena parte de España, o el mantenimiento de los 11.000 millones a la Iglesia, esa que no cedió ningún local para la Pandemia, pero si cobró por la supuesta ayuda religiosa en los hospitales o residencias, previo pago por esa labor, por supuesto.

El Pablo Iglesias del siglo XXI es un ejemplo para políticos y gobernantes por, Coherencia, Dignidad y Honradez.