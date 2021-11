Ferretería Ferroval, el distribuidor oficial de la marca Husqvarna en Val Do Dubra Emprendedores de Hoy

martes, 9 de noviembre de 2021, 15:53 h (CET)

La dotación de maquinaria, herramientas e implementos de protección personal para los profesionales de las tareas en bosques, jardinería y parques cuenta en la Coruña con la ferretería Ferroval, como distribuidor oficial de la marca Husqvarna en Val Do Dubra. Se trata de una de las tiendas más completas del área ferretera en la zona que, además, ofrece desde su página web el catálogo completo de esta firma sueca, para sus clientes de todo el país.

Maquinaria disponible con el aval de una marca reconocida mundialmente Sus años de trayectoria avalan la calidad de todos los productos de Husqvarna que Ferroval pone al alcance de sus clientes, con las ventajas de ser equipos de fácil uso y máxima seguridad, que cuentan con el servicio técnico de los especialistas de la tienda, quienes ofrecen atención personalizada en un taller exclusivo para esta marca en caso de que se necesite algún trabajo de mantenimiento o reparación.

Máquinas robustas, potentes y con un diseño adaptado a la ergonomía más amigable para los operarios es lo que presenta Husqvarna en su catálogo, en el cual destacan equipos como las aspiradoras eléctricas de sólidos y líquidos, capaces de absorber todo tipo de suciedad o derrames, incluyendo escombros de tamaño pequeño.

Las motosierras de Husqvarna también son muy solicitadas por los taladores profesionales o silvicultores que forman parte de la clientela de Ferroval. Estos equipos se caracterizan por su eficiencia en el ahorro de combustible y la opción de incorporarles espadas más largas. Otra máquina muy destacada en el stock que ofrece Husqvarna son las hidrolimpiadoras, dotadas de motor de inducción, pistones cerámicos y manguera de 15 metros para su uso profesional en la limpieza de grandes superficies de manera cómoda y rápida.

Existencia disponible con envíos a toda la península También se pueden encontrar equipos como sopladores o cortadoras de césped, además de ropa de trabajo e implementos de protección personal. Entre ellos, destacan gafas, zapatos de seguridad o arneses, que pueden ser adquiridos en Ferroval, tanto en su moderna sede física, con área propia de parking, como a través de la tienda online.

Más allá de Val Do Dubra, Ferroval puede facilitar la dotación de equipos e insumos de la marca Husqvarna a toda España peninsular y a las Islas Baleares, con envíos que podrán llegar a su destino en un período de entre 24 y 48 horas, dependiendo de la distancia.

Variedad, calidad, taller de servicio técnico, asesoría personalizada y demás ventajas confluyen en Ferroval como empresa distribuidora de Husqvarna y además como proveedora de miles de artículos de otras prestigiosas marcas en las categorías de climatización, fontanería, bricolaje, cerrajería, jardín o electrodomésticos, donde los clientes encuentran las mejores soluciones a cualquier necesidad de mantenimiento en el hogar, el comercio o la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.