Conseguir la figura perfecta con el remodelador corporal por cavitación de Comercial Estética

lunes, 8 de noviembre de 2021, 17:00 h (CET)

En la actualidad, cada vez más hombres y mujeres se preocupan por verse y sentirse bien. Si bien es cierto que la alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico es fundamental para lograr la figura deseada, esto no siempre es suficiente.

Para ello, los avances de la tecnología han permitido la aparición de nuevas y eficientes técnicas como la del remodelador corporal por cavitación, una máquina ofrecida por Comercial Estética.

Corposhape, una máquina de cavitación que funciona a modo de remodelador corporal La cavitación es una técnica utilizada en el mundo de la estética con la finalidad de eliminar la grasa persistente y localizada a nivel corporal. Es un tratamiento no quirúrgico, indoloro y no invasivo, que utiliza ultrasonido de baja frecuencia para aplicar en las capas más profundas de la piel, brindando un resultado muy similar al de una liposucción.

Las máquinas de cavitación son muy utilizadas en los centros de estética para reducir grasa, eliminar celulitis, mejorar la circulación, eliminar toxinas e incrementar el tono y elasticidad de la piel y los tejidos.

En Comercial Estética cuentan con una de las máquinas más completas del mercado, como lo es Corposhape. Este equipo es multifunción, ya que posee 4 cabezales que permiten realizar una gran variedad de tratamientos faciales y corporales.

Cada uno de los cabezales realiza una fuerza de vacío que cumple una función remodeladora y drenante, a través de la activación de la microcirculación en los tejidos. Además, el equipo posee radiofrecuencia e infrarrojos que reafirman los tejidos de la piel y cavitación que contribuye a eliminar la grasa localizada.

Tratamientos que pueden realizarse con Corposhape La función de cavitación permite que Corposhape actúe como un equipo reductor, que crea presión en las células grasas, con la finalidad de que la membrana de las mismas se rompa y expulse la grasa y toxinas que contienen. De este modo, es posible eliminar la grasa localizada y la celulitis.

Corposhape también puede utilizarse como reafirmante, pues gracias al uso de la radiofrecuencia, es capaz de reactivar el proceso de renovación celular y reparar las fibras de colágeno y elastina que se van perdiendo con el paso del tiempo, aportando firmeza y elasticidad a la zona tratada.

Por otro lado, mejora la retención de líquidos y la circulación sanguínea y linfática. Además, elimina la rigidez de los tejidos del organismo.

Corposhape es una de las máquinas más reconocidas del mercado como remodelador corporal por cavitación. A su lado, el catálogo de Comercial Estética cuenta con todo tipo de aparatología estética de alta gana que, mediante el uso de las tecnologías más innovadoras, permite a los centros de belleza ofrecer los mejores resultados a sus clientes.

