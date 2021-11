Ocho minicuentos Microrrelatos Bayardo Quinto Núñez

domingo, 7 de noviembre de 2021, 09:42 h (CET) La decisión en venta Como lo mires, tú decisión es una infamia. Pero. Veo que, todavía sos capaz de sonrojarte. Te estás enajenando.

Dijo lentamente Estás lívido. ¿Eres culpable?. Quizás. Entendí al revés.

Te has enojado Iletrado, estás orgullosa (o) deberlo todo a sí mismo.

El rayo se asustó El rayo al momento de caer se arrepintió y huyó.

Mísero cuchitril Rompiste al ambiente sibilino, cuarto desventurado, tienes culpa de la depresión.

Nueva vida Eran incoherentes los pensamientos de Filiberto, después de dormir, y despertar, comenzar una nueva vida.

La otra vida Se murió, y después envejeció

Las ideas de anoche ¿Será?. Quiero contraer matrimonio. La vida es difícil, así seré útil a mis seres queridos, aunque, esa no es mi decisión primordial, es mi noble intención de benefactora, se que, ese amor es parecido al odio, pero he elegido el menor mal entre dos males. Desde, sus ojos brotó, un rayo de cólera, con proterva sonrisa. Si, le cumpliré en todo...!!!



