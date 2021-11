​¿Cómo saber si su hijo necesita clases particulares? El papel de los profesores particulares es inestimable, pues no solo ayudan al niño a entender las lecciones, sino también a adquirir hábitos de estudio Redacción

viernes, 5 de noviembre de 2021, 12:13 h (CET) Conocer las necesidades académicas de un hijo no siempre resulta sencillo, especialmente cuando los padres son personas ocupadas que no están al tanto de la actividad escolar del pequeño. Sin embargo, sí se pueden apreciar algunos indicadores que delatan que el alumno necesita un refuerzo escolar. Son pistas que ayudan a los padres a poder reaccionar a tiempo.



Señales de que su hijo necesita clases particulares

Hay múltiples señales que pueden ayudar a detectar tan pronto como sea posible dicha necesidad, una necesidad que debería ser satisfecha antes de que el niño o niña pierda completamente el interés.

Ritmo lento de aprendizaje. Una señal inicial de que necesita la ayuda de un profesor particular es cuando avanza más lento que el resto de sus compañeros, o cuando no alcanza la velocidad a la que avanza el temario. El hecho de sentir que va más lento hace que el alumno se sienta menos ágil de mente y que se vea incapaz de llegar a la meta a tiempo.

Falta de motivación. Por lo general, la falta de ganas para estudiar es un claro indicio de que el alumno necesita refuerzo escolar. A los niños les encanta destacar y sentirse mejores en ciertas áreas; esto hace que suelan disfrutar mucho más aquellas asignaturas que les gustan o en las que rinden mejor. Por ello, en caso de que el pequeño sienta agobio cada vez que se mencione una asignatura o cada vez que abre un libro de una materia determinada, lo más probable es que necesite ayuda.

Excesiva distracción. Cuando el alumno se centra en el estudio de alguna asignatura determinada, suele ser síntoma de que se ve capaz de aprobarla, incluso de destacar en esa materia. En el caso contrario, cuando se ve al alumno con falta de atención, es una señal clara de que se sienten incapaces de avanzar por cuenta propia; es decir, necesitan clases particulares o un profesor particular que pueda ayudarles a salir de ese estado de incapacidad.

Falta de constancia en el estudio. La falta de disciplina estudiando es una señal de que el alumno necesita un refuerzo escolar urgentemente. La ausencia de constancia es sinónimo de nulo interés, de falta de motivación y de sentimiento de incapacidad. Por ello, si notas que tu hijo o hija no cuenta con unos hábitos de estudio adecuados es que está encauzando mal sus tareas académicas. Es cierto que cada alumno requiere de unos tiempos diferentes para asimilar conocimientos, no obstante, no tener ningún hábito de estudio es un error que tarde o temprano acabará reflejándose drásticamente en el rendimiento escolar del alumno.

¿Son las clases particulares la solución?

En estos casos, el papel de los profesores particulares es inestimable, pues no solo podrán ayudar a su hijo a entender las lecciones, sino también a adquirir hábitos de estudio, a ir con ganas a la escuela y, especialmente, a sentirse capaces de aprobar y destacar.

