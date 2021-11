Herranz & Molero Administradores de Fincas irrumpe en el mercado para conectar al administrador con el propietario en un solo clic Emprendedores de Hoy

La pandemia del COVID-19 ha provocado una aceleración de la transformación digital en cada actividad diaria de las personas, desde el pago de facturas hasta la solicitud de citas médicas, que ya se hacen hoy en día a través de internet.

Para quienes residen en comunidades y conjuntos residenciales, existe la necesidad de mejorar el contacto más directo con el administrador para solucionar más ágilmente los problemas comunes que se registran en esta clase de inmuebles. Como resultado nace Herranz & Molero, una administración de fincas innovadora que permite acercar, a través de la accesibilidad, sencillez y eficacia de los soportes digitales, a los usuarios de la comunidad con los responsables del cuidado de la propiedad.

Detrás del proyecto están Beatriz Herranz y Nerea Molero, fundadoras de Herranz & Molero Administradores de Fincas, motivadas por crear una administración digital para solucionar todo desde el móvil con una gestión personalizada.

¿Cuáles son las ventajas de llevar al administrador en el móvil? “Ante la imposibilidad de contactar con el administrador de nuestra urbanización y sin opción a consultar las cuentas de la comunidad, desconocíamos el estado de las obras de mantenimiento y rehabilitación de espacios comunes, por eso dimos el paso de crear la primera e-comunidad”, explica Beatriz Herranz, Administradora de Fincas Colegiada. Esta es una situación que se repite cada vez más en las comunidades donde se presentan problemas como siniestros atrasados sin resolver, reformas y obras en espacios comunes pendientes de acometer, ruidos por remodelación en horarios prohibidos o problemas con el correcto funcionamiento de la piscina, entre otros muchos.

En estos casos, se requiere una intervención adecuada y mejorar la comunicación entre las partes. Herranz & Molero Administradores de Fincas busca cubrir las necesidades de una comunicación más fluida, debido a que, en muchas ocasiones, los correos no son respondidos y las llamadas telefónicas requieren de tiempo para el usuario. “Tanto nuestra manera de interactuar como de gestionar han cambiado y, después de la pandemia, se están transformando cada vez más rápido en un día a día más digital”, resalta Nerea Molero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Comunidades mejor conectadas con la ayuda de Herranz & Molero Solucionar los problemas cotidianos de manera fácil y rápida desde el móvil es la filosofía de este emprendimiento. Herranz & Molero Administradores de Fincas no solo permite a las comunidades obtener respuestas inmediatas y enviar peticiones y sugerencias al administrador, sino que también les da la posibilidad de realizar otras gestiones, como el seguimiento de cuentas y balances, la comunicación de incidencias, los partes de siniestros, las convocatorias de juntas de vecinos, reservas en espacios comunes, el voto electrónico, etc.

A través de la accesibilidad, sencillez y eficacia de los soportes digitales, esta empresa logra una gestión cercana y operativa, generando tranquilidad y confianza en los residentes de las urbanizaciones. Herranz & Molero Administradores de Fincas está a disposición de sus clientes las 24 horas los 7 días de la semana, mediante distintos soportes digitales que permiten interactuar en cualquier momento y obtener un servicio personalizado.

