​Presentación del poemario “Como cartas escritas”, de Ligia Calderón Durante el encuentro se dio paso a números musicales y declamatorios, en los que se leyeron varios de los sentidos versos que componen el poemario Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 09:32 h (CET) El pasado domingo 17 de octubre, se llevó a cabo, de modo virtual, la presentación del poemario “Como Cartas Escritas”, de la autoría de Ligia Calderón Valerín, poeta costarricense de dilatada trayectoria. La obra fue publicada meses atrás por Ediciones Kuélap, de Lima, Perú. En el evento estuvo presente el esposo de la poeta Ligia y sus dos hijas, también se conectaron sus amigos, seguidores, escritores y periodistas, de distintos países quienes, a través de la aplicación digital establecida, pudieron tomar activa parte en el acto, que fue moderado por la escritora, poeta y cantautora mexicana Yared Ayala.



Comparto el enlace en el cual podrá mirar el vídeo de la presentación de este libro: https://youtu.be/mF12QGlU2u8



El evento inició con la lectura de una breve reseña sobre la peripecia vital y poética de la autora, destacándose sus distintas facetas creativas, ya que Calderón, incursiona también en el arte pictórico. En tal sentido, se hizo alusión a su anterior libro de poemas: “Un Grito del Alma” (2014). Una de sus pinturas fue incluida en la Antología del Bicentenario de Centroamérica, (Ayame Editorial, México 2021).

Intervino entonces la propia Ligia, contando los detalles acerca del proceso de escritura y publicación del libro, agradeciendo a sus editores y a todas las personas involucradas en este proyecto literario. Recalcó que su obra pretende transmitir al lector la motivación y la reflexión con las que se debe afrontar el día a día, comentando, además, que es un “texto vivencial y de cambios, a la vez que un aceite purificador para el alma”.

Llegó luego el turno de Elías Mondragón Herrera, director de Ediciones Kuélap, casa editorial a cargo de la publicación en formato digital e impreso de “Como Cartas Escritas”. Elías exaltó la valía de la autora, ensayando una aproximación a su estilo poético, cercano al de otras bardas de la región, pero dotado a la par, de un sello personal muy peculiar.

Carlos Javier Jarquín, escritor, poeta y gestor cultural nicaragüense, que se encargó de escribir el prólogo del poemario, hizo hincapié en la condición humana y artística de Calderón, de quien dijo, nos hace un llamado desde la palabra versificada para que dejemos atrás las apariencias y las toxicidades. Paralelamente, nos insta a que, pese a lo confuso y caótico que pueden parecer los tiempos que corren, empecemos a vivir con entusiasmo y solidaridad.

Durante el encuentro, se dio paso a una serie de números musicales y declamatorios, en los que se leyeron y reprodujeron varios de los sentidos versos que componen las poesías de “Como Cartas Escritas”. Entre muchos otros, la artista Esmeralda Méndez declamó un fragmento de la canción “Yo vengo”, extraído del libro “como cartas escritas”,en el que se expresa el cariño incondicional por el terruño.

De esta forma, participativa y fraternal, se presentó el último libro de la poeta Ligia Calderón. Por casi dos horas, ella departió con los invitados, procedentes de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Rumania e Italia. “Como Cartas Escritas” puede ser ya adquirido a través de la aplicación Amazon.

En el siguiente enlace podrá mirar un vídeo en el cual la poeta Ligia, menciona el nombre de todos los que la acompañaron en la presentación de su poemario: https://youtu.be/Yt_51afn6Gw



Sobre el autor de este artículo:

Fabricio Guerra Salgado (Quito, Ecuador). Comunicador en ciernes. Monitor de talleres de lectura. Colaborador permanente de la revista literaria Maquina Combinatoria. Presentador y reportero de espacios divulgativos de temática taurina. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Presentación del poemario “Como cartas escritas”, de Ligia Calderón Durante el encuentro se dio paso a números musicales y declamatorios, en los que se leyeron varios de los sentidos versos que componen el poemario ​Los libros, no solo dan libertad, también salvan vidas El poemario “Como cartas escritas”, de la escritora costarricense Ligia Calderón, es un frasquito de preciosos versos que curan el alma Sencillo Microcuento ​El rescate de experiencias personales es autoconocimiento Somos rompecabezas incompletos a la espera de la pieza que dé sentido el toque final a cada ronda Soneto informal Hubiera sido una insensatez no permitirme esta veleidad estando zambullido en la vejez