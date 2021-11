Ministerio de Igualdad... ¡Falso! Me espanta la sola utilización de vocablos con intencionalidad socio-política Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 3 de noviembre de 2021, 08:25 h (CET) Madrid, 28 de octubre 2021. Bajaba, curioseando, desde Sol dirección al Instituto Cervantes, cercano a la Plaza de Cibeles. Bonito día, soleado, pletórico de actividad. Hacía tiempo que no hacía ese recorrido; tranquilo, relajante, envidiable… Pero, me topé de golpe con un edificio, monumento, en el entronque de la calle Alcalá con la Gran Vía: EL MINISTERIO DE IGUALDAD.

Flanqueado por dos “banderines colgantes”, el del movimiento “LGTB” y otro con la palabra “FEMINISMO”, el Ministerio no podía haber elegido mejor la forma de pisotear la IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES.

Me espanta la sola utilización de vocablos con intencionalidad socio-política. ¿Por qué la palabra FEMINISMO tiene distinto sentido que la palabra MACHISMO? Si “MACHISMO” ES SINÓNIMO de violencia de género masculina, ¿por qué FEMINISMO no es sinónimo de violencia femenina?

En ese portalón del Ministerio de Igualdad ¿dónde se encuentran la mayoría de los españoles que simplemente son ciudadanos? No tiene la culpa la señora ministra, nombrada con dedo INTENCIONADO. La responsabilidad es del Presidente del Gobierno, que estando más interesado en destrozar la "AUTOVÍA SOCIAL" que en mejorar la "CONVIVENCIA", elimina los PERALTES para, con el tiempo, romper la IGUALDAD en LIBERTAD de TODOS los CIUDADANOS.

