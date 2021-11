Ideas equivocadas: ETA, desastre histórico; PNV, parásito aprovechado; ERC, parásito moderno La vida, el gran misterioso regalo, jamás explicado, es colocada en el cubilete trilero que el hombre mueve sin escrúpulos, al antojo de sus intereses más bajos Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

martes, 2 de noviembre de 2021, 09:56 h (CET) E.T.A. Pueblo sumergido en el absurdo del terror como medio. Unos llevando disfraz, otros, a cara descubierta, cantando sus miserables hazañas. Diez años sin disfraces, mejor dicho con disfraces diferentes. Políticos “zapateristas”, negociando el “derecho a la vida de los justos” con promesas de economía, de espacio político y silenciadores sociales.

Diez años sin E.T.A… ¡Qué falsedad! Diez años con E.T.A.reagrupada… sin complejos… con mirada de soslayo… perdonando la vida a los que, “como esclavos modernos”, emigraron para a cambio de comida hacerles ricos. E.T.A. o dicen llamarse BILDU… diccionario de vocablos piratescos… para buen fin de la causa.

Morir violentamente es terrible, no tiene nombre, es irreparable. Morir de forma lenta, con una sedación consciente, deseando la noche para no ver, caminando de día por la acera de enfrente, ¿cómo lo llaman?

Contemplar a políticos, profesionales de gestión autista, profanar día a día los inexcusables compromisos con los ciudadanos, no tiene nombre. No olvidar, es responsabilidad de la sociedad…, de la que mató antaño, de la que enterró más tarde y de la que gobierna hoy.

La primera, dicen que dimitió, que dejó las armas, que pasó página… La segunda, exige respuestas y responsabilidades, que nunca aparecen. La tercera, es mercadeo, compra-venta, siempre con caretas venecianas…

P.N.V., padre rico envejecido, pero listo; capaz de sacar vaciando arcas ajenas; ejemplo de patriotismo absolutista elitista. “Las Arenas, estandarte exclusivista del señorial Getxo… Las Arenas, fiel reflejo Peneuvista, selectivo, juguetón trilero, repartidor de migajas” P.N.V., parásito ocasional… del pueblo… de E.T.A…. de BILDU… Siempre, DEL QUE MÁS DÉ.

BILDU, procesión de colocados, racimos colgantes de una E.T.A. universitaria. BILDU, autista de la vida ajena… BILDU, aprovechado parlamentario, representativo de la “violación natural” del derecho a VIVIR. BILDU, vecino indiferente al dolor que a su alrededor convive… ¿Vecino?... No… mejor TORTURADOR.

E.R.C., comerciante charlatán, con lenguaje de pirata embrujado; serpiente disfrazada tras la hojarasca podrida; embaucador de sueños y alimentador de ricos. E.R.C., anónimo creador cobarde de aquel “hoy no se fía, mañana sí” E.R.C., listo, irónico, mentiroso, enterrador de mortíferas bombas… La historia titulará E.R.C., con el título: “La gran mentira catalana”

Todas estas IDEAS EQUIVOCADAS perviven gracias a Gobiernos de la Nación irresponsables, perjuros con sus juramentos de compromiso Constitucional, indiferentes al dolor y a la pobreza del pueblo. Gobiernos GLOBALISTAS a beneficio propio y de sus herederos.

La vida, el gran misterioso regalo, jamás explicado, ni jamás superado, es colocada en el cubilete trilero, que el hombre mueve sin escrúpulos, al antojo de sus intereses más bajos.

