La importancia de la ciberseguridad para proteger tu ecommerce Cualquier empresa que gestiona bases de datos debe estar bien informada acerca de las medidas de prevención necesarias para mantener esa información protegida

lunes, 1 de noviembre de 2021, 11:21 h (CET) Hace unos años no existía la ciberseguridad, pero la aparición de Internet y de las nuevas tecnologías que lo acompañan obligó al desarrollo de este concepto para garantizar que los usuarios pudieran navegar sin riesgos. Desde ese momento la presencia del mundo online en nuestra vida diaria ha crecido enormemente. Se estima que existen más de 4.600 millones de usuarios en Internet, lo que supone casi un 60% de la población global.



Todos estos usuarios poseen cuentas y/o páginas vinculadas a ellos y con las que exponen su información personal en la red, tal información se utiliza para realizar compras online, gestionar operaciones bancarias, llevar a cabo proyectos profesionales confidenciales, etc. Pero todos estos datos podrían utilizarse en contra de los usuarios si no se protegen adecuadamente. Por ese motivo, cualquier empresa que gestiona bases de datos debe estar bien informada acerca de los protocolos de seguridad y las medidas de prevención necesarias para mantener esa información protegida de ataques a la ciberseguridad así como de técnicas de fraude.

Amenazas en el comercio electrónico Uno de los tipos de empresa que más información gestiona son los e-commerce o comercios electrónicos. Las compras online requieren muchos datos personales de los usuarios que las utilizan (nombre, apellidos, correo, dirección, cuenta bancaria, etc.) y por ello deben protegerse de los diferentes tipos de amenazas a las que se enfrentan.

Entre los métodos de hackeo más conocidos está la inyección SQL, estos ataques tienen su origen en los formularios de contacto y los sistemas de comentarios de tu negocio. Son una puerta abierta para introducir códigos maliciosos con los que tener acceso a tus bases de datos y extraer, manipular o incluso eliminar información.

¿Conoces el término phising? Es una de las amenazas más conocidas y comunes del comercio electrónico, cuyo objetivo es suplantar tu negocio para engañar a tus clientes y así conseguir sus datos personales. Es fundamental proteger tu negocio de este tipo de ataques ya que pueden afectar gravemente a la imagen y la confianza que tienen tus clientes y otros usuarios en tu negocio. Otro de los ataques más comunes y que todos hemos sufrido más de una vez es el spam, esos extraños correos de remitentes desconocidos con enlaces a formularios de contacto o a sistemas de comentarios son una invitación para dejar enlaces infectados que pueden dañar tu negocio y a tus clientes.

Ciberseguridad en e-commerce Con tantos peligros y amenazas para la información de los usuarios, ¿qué deben hacer las empresas para proteger esos datos? Existen soluciones para todos los riesgos que puede sufrir un negocio de e-commerce, todos aquellos con una seguridad ideal tienen las siguientes características en común:

No economizan en hardware robusto

No dependen demasiado de aplicaciones o complementos de terceros Algunas de las soluciones que se pueden aplicar son la encriptación de datos, los plugins de seguridad, o el seguimiento de actividades maliciosas. Para ello es extremadamente importante que los comercios online cuenten con la ayuda de una buena empresa de seguridad informática que les brinde la confianza que necesitan en su e-commerce. No pueden arriesgarse a exponerse ellos ni los datos de sus clientes, ya que cualquier tipo de brecha o problema, puede suponer un problema realmente serio tanto legal como económico.

