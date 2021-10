La final de Worlds y el primer episodio de Arcane se proyectarán en centros gaming y clubes de toda España

Bares, centros gaming y clubs de esports abrirán sus puertas para proyectar dos de los momentos más importantes del año para Riot Games. El 6 de noviembre a las 13:00 (hora peninsular española) comenzará la final de Worlds 2021 al mejor de cinco partidas. El 7 de noviembre a las 11:00 (hora peninsular española) se emitirá el primer capítulo de Arcane a través de Twitch Riot Games se prepara para vivir un fin de semana apasionante de League of Legends. El 6 de noviembre a las 13:00 (hora peninsular española) será la final de Worlds 2021 y unas horas después llegará el estreno de Arcane a Netflix, a las 03:00 (hora peninsular española).



Dos de los momentos más importantes del año para el universo de League of Legends tendrán lugar en menos de 24 horas. Por ello, muchos locales y clubs españoles quieren acoger a los seguidores de Worlds y Arcane para que puedan vibrar juntos con la emoción de las partidas y del primer capítulo de la serie.



En Worlds 2021, los equipos de la LEC no han tenido suerte y solo MAD Lions llegó a cuartos de final, donde perdió por 3-0 contra el vigente campeón, DWG KIA.



Sin embargo, la emoción y la igualdad de las partidas, auguran una final de Worlds espectacular que los fans podrán seguir a partir de las 13.00 (hora peninsular española) del 6 de noviembre en*:

ALICANTE : Arena Gaming

: Arena Gaming BARCELONA : Afterlife Bar

: Afterlife Bar CÁDIZ : Arena Gaming

: Arena Gaming GRANADA : Arena Gaming

: Arena Gaming LEÓN : OMG Bar, UNTTs World

: OMG Bar, UNTTs World MADRID : Arena Gaming

: Arena Gaming SEVILLA : Arena Gaming

: Arena Gaming VALENCIA : Arena Gaming

: Arena Gaming VALLADOLID : Unreal E-sports Zone

: Unreal E-sports Zone VIGO : La Grieta Bar Gaming

: La Grieta Bar Gaming ZARAGOZA: Be a Legend Asimismo, algunos de los clubs de esports más importantes en España estarán organizando eventos especiales para celebrar este momento: Vodafone Giants (en la calle París 77 de Málaga) y UCAM Esports Club (en avenida de los Jerónimos 135 de Murcia).



Por otro lado, el domingo a las 11:00 (hora peninsular española) se podrá ver el primer capítulo de Arcane en Twitch. Por eso, muchos locales volverán a abrir sus puertas unas horas después de la final de Worlds para que los seguidores de League of Legends puedan disfrutar del inicio de la primera serie de animación de Riot Games. Aquí está la lista*:

ALICANTE: Arena Gaming

Arena Gaming BARCELONA : Afterlife Bar (en la emisión de las 03:00)

: Afterlife Bar (en la emisión de las 03:00) CÁDIZ: Arena Gaming

Arena Gaming FUENLABRADA: Arena Gaming

Arena Gaming GRANADA: Arena Gaming

Arena Gaming MADRID: Arena Gaming, UNTTS Gaming Lounge

Arena Gaming, UNTTS Gaming Lounge SEVILLA: Arena Gaming

Arena Gaming TORRENT: Arena Gaming

Arena Gaming VALENCIA: Arena Gaming

Arena Gaming VALLADOLID: Unreal E-sports Zone

Unreal E-sports Zone VIGO: La Grieta Bar Gaming Por su parte, UCAM Esports Club abrirá también sus puertas, en avenida de los Jerónimos 135 de Murcia, para vivir este momento histórico en el universo de League of Legends.

* La situación puede variar en función de las medidas de seguridad por el COVID-19 de cada ciudad y los horarios de cada establecimiento.