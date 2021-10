Los mini perfumes de Flor de Mayo, perfectos para llevar en el bolso, y a un precio XS Comunicae

viernes, 29 de octubre de 2021, 10:02 h (CET) La compañía, que fue pionera hace años en esta categoría, ya ha vendido 4,9 millones de unidades Las conocidas como mini colonias, de bolsillo, de viaje, o perfumes “on the go”, como las denomina la marca Flor de Mayo, van ganando posiciones entre los productos más demandados por las consumidoras. De hecho, muchos de estos lanzamientos ya se han convertido en grandes éxitos, y es que, tienen muchas razones para convertirse en imprescindibles de belleza.

Algunas de las ventajas diferenciales de formatos es que su tamaño los hace perfectos para llevar siempre a mano y cómodamente, sus envases reproducen figuras llamativas que los hacen ideales tanto para tener en el bolso como para regalar, y permite probar múltiples fragancias, algunas de ellas un tanto “locas” y atrevidas, a un precio también reducido y apto para todos los bolsillos.

“Por este motivo, las mini colonias de Flor de Mayo causan furor cuando salen a la venta. Es realmente sorprendente las colecciones XS que tienen muchas consumidoras, y que comparten orgullosas a través de las RRSS ”, afirma Claudia Gómez, directora de comunicación de Flor de Mayo.

Por este motivo, la compañía valenciana Flor de Mayo, que ya fue pionera hace años en esta categoría, no deja de innovar en este tipo de producto, que cada día cuenta con más adeptas, y del que ya ha vendido 4,9 millones de unidades.

Algunas de las más demandadas son su colección de mini colonias Premium, entre las que destaca como novedad su Eau De Parfum Paris With Love o Unicorn Tears.

Paris With Love es una fragancia frutal y amaderada, capaz de trasladarnos a la ciudad del amor y de los paseos interminables. Un aroma pensado para una mujer seductora, provocativa, femenina y apasionada, con el característico corazón de almizcle, intensificado por un exuberante bouquet floral de rosa búlgara e iris enriquecido con maderas ambaradas, que la compañía ofrece en el punto de venta en una presentación de 29 ml.

Unicorn Tears es una nueva fragancia que interpreta a la mujer contemporánea, y que combina las flores blancas creando un contraste extremadamente elegante y sensual; o la mini colonia Diesel Premium, que combina la esencia del ylang-ylang con notas frutales y afrutadas y la sede la rosa damascena de Turquía, con un excepcional dúo de jazmín grandiflorum de Grasse y sambac, de la India.

Mini Colonias de Rotación

Flor de Mayo fue una de las primeras compañías españolas que ya hace años apostó por las mini colonias de rotación y hoy en día siguen siendo uno de sus productos estrella. En concreto sus mini colonias de rotación, destacan sus colecciones Candy o Cuore -dos familias de fragancias con tres opciones diferentes de aromas, y con la posibilidad de comprar en un pack conjunto o por separado, para variar cada día a precios mini-, o su colección Ms. con opciones como Ms. Red, Ms. Gold, Ms. Silver o Ms. Greenery, para sentirnos muy seguras disfrutar cada día de la semana de una fragancia distinta.

En todos los casos, la forma ideal de aplicarla consiste en vaporizar el eau de parfum a 10 centímetros de la piel, preferentemente en las zonas de pulso (detrás de las orejas, en el cuello, nuca o muñecas). De esta forma la fragancia se mantendrá por más tiempo y si la piel está hidratada, esta duración será aun mayor.

Puedes encontrar todos estos productos de Flor de Mayo en importantes cadenas de perfumería como Douglas, Druni o Primor entre otras.

Más información sobre Flor de Mayo

Flor de Mayo es una marca perteneciente a la compañía Jesús Gómez, una empresa familiar fundada en Valencia en la década de los 90 y consolidada en la actualidad como líder en la fabricación de productos de belleza y ambientación. La compañía cuenta con dos grandes marcas: Flor de Mayo y La Casa de los Aromas.

La compañía facturó en 2020 más de 22 M€ y cuenta con una plantilla formada por un equipo técnico con más de 160 profesionales con gran experiencia en el sector de la cosmética, perfumería y ambientación. Este equipo desarrolla un extensivo control de todos los procesos, así como diversos ensayos: organolépticos físico-químicos y microbiológicos. Siempre con la finalidad de mejorar el resultado final de los productos, apoyan también la formación del personal y colaboran con laboratorios y expertos externos.

La compañía Jesús Gómez opera en España y en otros 50 mercados internacionales. La compañía cuenta en su fábrica, -con más de 11.000 m2- de 12 líneas de envasado en salas blancas.

Flor de Mayo fabrica fragancias, mascarillas faciales y capilares para todo tipo de pieles y necesidades específicas; productos de higiene facial, sales de baño, aceites faciales y corporales, cremas de manos y corporales, productos de cuidado capilar, tratamientos corporales, protectores labiales, y un amplio abanico de accesorios de belleza.

http://flormayo.com/

