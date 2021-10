Bachelet urge a elevar la financiación climática en la cumbre de Glasgow Ha realizado esta consideración en una declaración difundida antes del comienzo de la Cumbre del Clima de Glasgow, conocida como COP26 Redacción

jueves, 28 de octubre de 2021, 11:31 h (CET) La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó este jueves a los países con mayores capacidades a aumentar la financiación a las naciones y colectivos vulnerables que más sufren los impactos de la crisis climática. Bachelet hizo esta consideración en una declaración difundida antes del comienzo de la Cumbre del Clima de Glasgow (Reino Unido), conocida como COP26.

“Ha llegado el momento de dejar atrás los discursos vacíos, las promesas rotas y los compromisos incumplidos. Necesitamos que se aprueben leyes, que se apliquen programas y que las inversiones se financien rápida y adecuadamente, sin más demora”, apuntó.

Bachelet indicó que los países deben cumplir con los compromisos financieros contraídos en materia de cambio climático y “potenciarlos, en vez de ignorarlos por segundo año consecutivo”. “Deben movilizar de inmediato los recursos necesarios para que podamos atenuar los efectos del cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias”, añadió.

Recalcó que los colectivos más vulnerables, que son los que más sufren los impactos climáticos, deberían ser “los primeros beneficiarios” de esos recursos y los directamente perjudicados deben participar en los debates de la COP26.

Además, apuntó que los países deben acordar salvaguardias ambientales y sociales, y garantizar que los mercados de carbono (es decir, el intercambio de créditos de emisiones de gases de efecto invernadero entre países y/o empresas) aporten “recursos efectivos” a las comunidades afectadas. “Se trata de una obligación de derechos humanos y de una cuestión de supervivencia. Si no disponemos de un planeta sano en el que vivir, no habrá derechos humanos que defender y, si persistimos en el rumbo actual, quizá tampoco quedarán seres humanos”, apostilló.

Bachelet recordó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el pasado septiembre “una resolución histórica” en la que “por primera vez se reconoce de manera taxativa que todo ser humano tiene derecho a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”.

"La triple amenaza del cambio climático, la contaminación ambiental y la pérdida de la diversidad biológica constituye el mayor desafío que afrontan los derechos humanos en nuestra época", señaló, antes de concluir: "Es el momento de reconvertirnos a una economía sostenible y descarbonizada, y dejar de subsidiar actividades nocivas para nuestro único hogar común. Necesitamos modalidades empresariales que respeten el entorno natural y protejan los derechos humanos. Ha llegado el momento de cambiar de rumbo, es la única opción que tenemos si queremos salvaguardar a la humanidad".

