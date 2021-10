La expectativa de vida en España será de 93 años en 2050 España es uno de los países en los que la edad de retiro permanece casi inalterada, pasando de los actuales casi 63 años a casi 64 años en 2050 Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de octubre de 2021, 12:00 h (CET) Our Life Plan ha revelado los resultados de su más reciente predicción sobre la expectativa de vida y la edad de retiro en 36 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por los próximos 29 años. Tras aplicar fórmulas de crecimiento exponencial a los datos históricos registrados por la OCDE, la organización estima que en estos países la expectativa de vida aumentará en promedio de 82 años en 2021 a 90 años en 2050.

De seguir las tendencias históricas, España lograría colocarse entre los países con la mayor expectativa de vida en 2050 (93 años), superada solo por Corea del Sur, Estonia, Irlanda, Turquía, Eslovenia y Luxemburgo.



Top 10 de los países con la mayor predicción de expectativa de vida para 2050 Los coreanos serán los que tendrán más posibilidades de llegar a una edad avanzada en 2045. Las tendencias en toda la OCDE muestran que las mujeres vivirán más que sus homólogos masculinos, y las mujeres coreanas vivirán 2 años más que los hombres en 2050.



En solo cuatro años, en 2025, se prevé que la diferencia entre la esperanza de vida de hombres y mujeres en Estonia sea de casi 8 años. Las mujeres vivirán en promedio casi 86 años (85,95) y los hombres vivirán en promedio poco más de 78 años (78,33). España se afianza en la sexta posición con una esperanza de vida prevista para las mujeres de 94 años en 2050.

Top 10 de los países con la mayor expectativa de vida para las mujeres en 2050 La edad de retiro permanecerá constante en España

La investigación de Our Life Plan también ha proyectado la edad de retiro a través de las décadas y ha encontrado que en la mayor parte de los países esta edad aumentará tres años en promedio. España es uno de los países en los que la edad de retiro permanece casi inalterada, pasando de los actuales casi 63 años a casi 64 años en 2050. La diferencia será mayor en los hombres, que pasarán de 62 a 64 años, mientras que las mujeres se mantendrán constantes con una edad de retiro promedio, fijada en 63 años.



Los griegos se jubilarán a los 57 años de edad en 2050. Grecia es uno de los pocos países donde la edad de jubilación disminuirá, pasando de los 60 años en 2025 a poco más de 57 en 2050. Polonia y Francia ocupan el segundo y tercer lugar, cuando se trata de la edad de jubilación promedio más baja en 2050 con 61,49 y 61,78, respectivamente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La expectativa de vida en España será de 93 años en 2050 España es uno de los países en los que la edad de retiro permanece casi inalterada, pasando de los actuales casi 63 años a casi 64 años en 2050 ​El mejor regalo para un compañero de trabajo El paso previo antes de comprar un regalo para Navidad consiste en investigar los gustos del otro El Día de todos los Santos… ¡vuelven los buñuelos! A pesar de que su simbología religiosa está clara, ya que aseguran que cuando te comes un buñuelo sacas un alma del purgatorio, su origen es bastante más controvertido ​Centenares de bodas se quedarán sin poder celebrarse por colapsos en los registros civiles El tiempo medio de espera para la tramitación del expediente es de hasta nueve meses en las principales ciudades de España Los españoles se lanzan a por los electrodomésticos de alta eficiencia energética para paliar la factura de la luz Los tres electrodomésticos más demandados por los españoles tienen como mínimo una etiqueta de eficiencia energética A, que representa a los de bajo consumo