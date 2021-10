«Desde que gané el Golden Aster Book, todo cambió»

La autora boricua Ofira Binnaz comenzó a escribir para realizar reportajes periodísticos. Fue en el marco de estas investigaciones cuando descubrió que, en realidad, lo que le gustaba era crear historias. Así que, de hacer el trabajo de una Sherlock Holmes, pasó a emular el de Conan Doyle, y con tal maestría que en 2020 fue galardonada con el Golden Aster Book, un premio literario internacional que supuso un importante espaldarazo a su labor literaria.

¿Consideras que Perlas ocultas es más una novela o un trabajo de investigación periodística?

Perlas ocultas comenzó como una investigación periodística. Una investigación que se convirtió en un reportaje novelado. A ese punto, la mayoría de las ficciones que contemplaba la investigación no gozaban todavía de mi entera satisfacción. Una porque solo contaba con la primera mitad, en la que había ahondado muy poco en el segundo personaje protagónico. Y es entonces que decido convertir el reportaje en una novela. Por esta razón es que siempre digo que Perlas ocultas es una novela inspirada en hechos reales. Algo así como una verdad encubierta.

¿No se siente un poco de miedo al indagar sobre sociedades secretas? Tengo que confesar que siempre sentí miedo, pero aprendí a manejarlo.A priori, ellos sabían quién era yo.Eso les daba ventaja.En cambio, yo iba a ciegas.Pero al cabo de varias entrevistas, todo iba tomando un curso distinto. Tenía mucha información,sabía cosas,conocía lugares.En fin, eso no ayudaba mucho tampoco. No quiero tirar spoilers, pero en uno de los capítulos, e inclusive en la comenzada segunda novela, se darán cuenta de que ellos siempre estuvieron un paso al frente.

¿Cómo te documentaste para escribir Perlas ocultas? Aquí viene lo interesante.Hice mucho trabajo de campo.Vamos a comenzar con que tuve que reunirme personalmente con ambos protagonistas.Reuniones independientes.Aunque, tal y como se describe en algunos de los capítulos, las reuniones se daban en restaurantes y en lobbiesde hoteles 5 estrellas que tuvieran espacios para estos fines, a los que luego regresaba a comer, a entrevistar a camareros y supervisores.Por otra parte, cuando digo en el capítulo: «traje elegante marca Canalí, color gris marengo de tres botones, la camisa popelina a microrraya»,ciertamente viene de extensas visitas a grandes firmas donde visten a Gianmarco Camp, por ejemplo.Algo que disfruté, aunque trabajoso, fue ser asidua de las bibliotecas de Barcelona.Me había sacado el carnet de estudiante y, como vivía en pleno centro, iba en busca de las noticias de hace décadas, que muy bien encontraran en la novela.Así como mapas, entre otras cosas.La observación también me ayudó.Observé a las afueras del ayuntamiento, veía comportamientos.Hice muchísimas cosas más que irán viendo en la novela.

¿Te topaste con alguna historia, durante el proceso de investigación, que te impactara especialmente? Bien que sí.Y me impactó tanto que ni les voy a contar.Por cierto, no tiene nada que ver con la historia;más bien, con otros grupos que existen.

Tu libro ha sido galardonado con el Golden Aster Book, un premio literario mundial, ¿qué significa esto para ti? Pues me vino de Perlas...Desde que gané el Golden Aster Book, todo cambió.Está claro que no puedo disimular mi alegría. Me demostró que con sacrificio y esfuerzo puedes lograr todo lo que quieras en la vida.Y si con ello inspiro a otras personas, es el cielo.

¿Qué impresión tienes del mercado literario español, está recibiendo tu libro una buena acogida? Sin duda, el premio,las redes sociales y la pandemia ayudaron a que, tan pronto salió publicada la novela, las personas se hicieran de ella.Recuerden que la novela ganó, siendo inédita, en enero de 2020, en Roma.En febrero, Italia cerró sus puertas, y Perlas ocultas se quedó en un limbo con límites sociales.Y lo describo de esa manera, porque nos escribían de España y de todas partes a través de las redes, que para cuándo salía la novela.Eso me desesperaba, sin saber que,con todos esos sucesos, se iba haciendo un trabajo imperceptible en lectores contenidos de la novela.Claro, estamos comenzando.

¿Cómo te haría sentir que una gran editorial se fijase en tu libro? Lo comparo con una torre que se va elevandosobre este escritorio (donde me encuentro ahora mismo), subiendo hasta el cielo.Pero me quedo mirando la pantalla parpadeante y me doy cuenta de que no puedo pensar solo en mí, sino en lo que se convertiría Perlas ocultas, que ya no es mía, sino de los lectores.Entonces, lo más importante es que se abriría camino para llegar a un número mayor de ellos.

¿Qué escritores dirías que han influido más en ti? Que han influenciado en mi trabajo de investigación y escritura: Truman Capote y Gay Talese.Dos genios que reinventaron el periodismo.Aprendí mucho de ellos.