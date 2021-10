Aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un termo eléctrico Comprar uno no tiene por qué ser una tarea difícil, en especial cuando se cuenta con el asesoramiento de tiendas especializadas por internet Redacción

martes, 26 de octubre de 2021, 11:02 h (CET) No hay nada más desagradable para muchas personas que una ducha con agua fría. Por eso, se han diseñado dispositivos que permiten disponer de una cantidad de agua caliente suficiente para poder tomar un baño cuando se quiera. Sin embargo, hay algunos aspectos que son necesarios tener en cuenta a la hora de comprar un termo eléctrico, para que funcione de la mejor manera y se adapte a todas las necesidades.



Para empezar es importante saber que un termo eléctrico acumula agua caliente en su interior, la cual puede ser usada en cualquier momento. Actúa como depósito, ya que permite almacenar el agua caliente, y se diferencia de los calentadores principalmente por ello, ya que ofrece agua caliente de forma ilimitada y al instante. Además, no requiere de un caudal mínimo para ponerse en funcionamiento.

Estos sistemas poseen características particulares que deben ser consideradas antes de comprarlos, porque pueden marcar la diferencia para obtener un funcionamiento adecuado y eficiente. Por ejemplo, habrá que tener en consideración la capacidad del termo, dependiendo del uso que se le vaya a dar, o el tipo de programación que incluya.

También debes considerar en qué sitio comprar este nuevo aparato, en este sentido, hay que destacar aquellas tiendas especializadas que ofrecen productos de gran calidad, variedad, garantía y buen servicio, y sobre todo, termos eléctricos baratos.

Si sigues leyendo este artículo podrás encontrar las claves que necesitas para saber qué termo eléctrico te conviene más, dependiendo de su capacidad, y cuáles son las mejores marcas del mercado.

¿Cuáles son las capacidades de un termo eléctrico?

La capacidad de almacenamiento de un termo eléctrico es una de las características más importantes a tener en cuenta antes de hacer la inversión para adquirir uno de ellos. Hay aparatos que pueden tener una capacidad de 15 litros, siendo estos los más pequeños; pero hay otros que pueden guardar 200 litros, pasando por los de 80 litros, 100 litros y 150 litros.

Te preguntarás por qué es importante saber la cantidad de agua que puede almacenar uno de estos termos eléctricos. Debes saber que las resistencias de estos equipos no pueden calentar el agua de forma inmediata, por lo que siempre es necesario contar con un espacio de almacenamiento. La recuperación del agua caliente puede ser un proceso lento, por ello, si deseas tenerlo disponible en todo momento, debes escoger muy bien su capacidad.

Ten en cuenta que el agua caliente va a durar dependiendo del uso que le des, para lo que habrá que tener en cuenta por ejemplo, si sueles hacer duchas frecuentes, la cantidad de personas que vayan a usarlo, la frecuencia de uso y en qué otras labores será utilizada el agua.

Saber la capacidad de almacenamiento del termo que deseas también te permitirá buscar la mejor ubicación para él, es decir, un espacio físico en el que pueda estar seguro y sin incomodar el paso de las personas. Ten en cuenta también que un termo eléctrico puede ser cuadrado, horizontal o vertical, y esto puede condicionar también la decisión final.

¿Cuáles son las mejores marcas de termos eléctricos?

En el mercado hay una gran variedad de marcas de termos eléctricos, todos con excelentes referencias de uso eficiente. Entre las más comunes y que puedes encontrar en tiendas online, se encuentran Fleck, Cointra, Sauber, Teka, Cata y Bosch. Los precios pueden variar entre una y otra marca, no obstante, todas pueden ofrecer resultados verdaderamente satisfactorios.

