Digital Impacts, la agencia de marketing que digitaliza los negocios

lunes, 25 de octubre de 2021, 11:30 h (CET)

En la actualidad, crear una pequeña o mediana empresa puede contemplarse como una alternativa para solucionar la crisis económica de muchos hogares. No obstante, algunas personas no alcanzan el éxito previsto como consecuencia del desconocimiento de las diferentes herramientas de digitalización.

Ante esta dificultad nace Digital Impacts, una agencia de marketing digital especialista en digitalización y que ayuda a mejorar los negocios mediante un sistema probado durante más de 15 años en el mercado. Asimismo, cuenta con un equipo de periodistas expertos en neuroventas, marketer y closer de ventas.

Digitalizar un comercio en solo 48 horas Digital Impacts ofrece a los comercios de cualquier sector y tamaño un abanico de servicios que ayudarán a posicionar su negocio en el mercado. El primer aspecto a destacar es el software que utilizan por medio de un partner de tecnología que cuenta con más de 15 años de experiencia. Este sistema ayuda a crear la versión digital completa de cada marca en tan solo 48 horas, permitiendo así que puedan captar clientes de manera más fácil y vender las 24 horas, durante todo el año.

Por esta razón, la compañía de comunicación y marketing defiende que la digitalización de los comercios es la opción más rápida, sencilla y económica para potenciar ventas y afrontar eficazmente los problemas que están teniendo los negocios en la actualidad.

Por otra parte, la agencia también brinda los servicios de creación de contenidos y copywriter, liderados por un equipo de periodistas. También ofrece un servicio de formación empresarial con mentores expertos en marketing, finanzas y ventas. Adicionalmente, la agencia de marketing digital lidera un servicio de posicionamiento SEO que garantiza la aparición en 50 periódicos y medios digitales y que ayudará a cada negocio a ganar reputación y credibilidad. Por último, el diseño gráfico y el merchandising son otros campos dominados por los expertos en el área.

Digital Impacts lanza Fashion Day el próximo mes de noviembre La agencia de marketing digital tiene previsto para el mes de noviembre el lanzamiento de un pack digital orientado a las tiendas físicas de moda, las cuales no tienen aún tiendas online. También se dirige a diseñadores o estudiantes de diseño de moda y a los fashion lovers.

El objetivo del evento es que los nuevos emprendimientos relacionados con el sector de la moda y el diseño tengan la oportunidad de empezar con pie derecho sus negocios, gracias al servicio eficiente y completo que Digital Impacts brinda para lograr el éxito en las ventas online.

