FisioEjercicio revoluciona el mundo de la fisioterapia con sus clases de pilates y suelo pélvico online

En el mundo actual la tecnología ha permitido trasladar numerosas actividades a un entorno digital y la fisioterapia no es la excepción. En este sentido, FisioEjercicio ha dado un paso innovador al ofrecer clases de pilates y suelo pélvico online en vivo. Son pioneros en España en ofrecer este servicio mediante un equipo multidisciplinar compuesto por médicos de primer nivel y fisioterapeutas altamente especializados.

El objetivo de esta revolucionaria plataforma en línea es llevar la salud a todas las personas sin excepción, además de mejorar la calidad de vida de las personas mediante un tratamiento demostrado a nivel médico con profesionales de la más alta cualificación, sin esperas ni desplazamientos.

Clases de Pilates y Suelo Pélvico online Con su nuevo modelo, FisioEjercicio pretende revolucionar el pilates terapéutico, la rehabilitación del suelo pélvico y el ejercicio terapéutico. Sus clases (de muy diverso tipo) han sido desarrolladas mediante un equipo multidisciplinar compuesto por un médico rehabilitador y fisioterapeutas especializados.

Estos profesionales no solo enseñan los ejercicios, sino que también supervisan su correcta realización para garantizar la efectividad del tratamiento y dar la máxima calidad posible.

Para llevar a cabo estas clases online, la empresa utiliza la plataforma de videoconferencias gratuita Zoom. Simplemente, el usuario necesita descargar la aplicación, crear una cuenta y registrarse en FisioEjercicio para empezar a disfrutar de sus beneficios.

Beneficios del modelo de FisioEjercicio El modelo de clases de pilates y suelo pélvico online de FisioEjercicio tiene numerosos beneficios. Entre ellos se encuentra la accesibilidad y la comodidad, dado que los usuarios pueden acceder a las clases desde cualquier lugar con conexión a internet y sin tener que realizar desplazamientos hacia un centro físico.

Por otro lado, esta iniciativa ofrece una mayor privacidad, dado que los participantes no se ven entre ellos (todos observan al fisioterapeuta y este los observa a todos, pero los participantes no se dirigen la vista entre sí) y pueden realizar los ejercicios desde su hogar con la supervisión personalizada de un profesional altamente cualificado.

En términos físicos, el pilates aporta a la fuerza, flexibilidad, equilibrio corporal, mejora postural, tonificación muscular, tratamiento del dolor y prevención de lesiones, entre otras cosas; mientras que el suelo pélvico fortalece esta estructura, previene y mejora incontinencias, reduce dolores y prolapsos, optimiza la función sexual, etc.

Las clases de pilates y suelo pélvico online de FisioEjercicio representan un avance significativo, al punto de haber sido nombradas ya en varios congresos de medicina a nivel nacional. Para quienes conciben la salud como una prioridad, en esta plataforma no solo tienen la oportunidad de probar una clase gratuita sin compromiso con el código bienvenida, sino también de empezar a disfrutar cuanto antes de sus magníficos resultados.