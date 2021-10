¿Qué podemos hacer en tiempo de crisis?

Estamos viviendo un tiempo de desinformación, confusión y miedo. Todo ello inspirado por el “padre de mentira”, Satanás que desde el inicio del tiempo persigue dos objetivos: Crear división entre Dios y el hombre y, entre el hombre y el hombre. Lo consigue. Sus propósitos malignos se ven claramente en los enfrentamientos raciales y de sexo. Las diferencias políticas causadas por el odio. Creencias religiosas que se distinguen por el desprecio hacia aquellos que no son del mismo redil. En definitiva: Enfrentamiento de los unos con los otros con el propósito de destruir al adversario. Dicha situación no debería extrañarnos porque es la característica de los últimos tiempos (2 Timoteo 3: 1-5).

En estos tiempos de Covid-19, pandemia de alcance mundial y de confusión política y cultural, nos sumergimos en un crecimiento exponencial del sufrimiento debido a que somos impactados cada vez más por acontecimientos imprevistos que ensombrecen el futuro llenándolo de incógnitas que nos agobian. Familiares y amigos que han sido infectados por la Covid-19, algunos de los cuales han pasado una larga temporada ingresados en un hospital y algunos de ellos fallecidos. Los desahucios que no cesan. La pobreza creciente. El crecimiento desorbitado del precio de la energía y el combustible. El famoso cambio climático y los desórdenes ambientales que ocasiona…Todo ello hacen que la vida diaria se haga insostenible. El resultado de todos estos impactos negativos hacen intensificar los sentimientos de ansiedad, miedo, incertidumbre. ¿Cómo nos enfrentamos a este presente y futuro tan incierto?

La causa más importante del descalabro que nos amenaza es el hecho de haber abandonado a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos envía su luz que nos permite navegar por las rutas marinas envueltos de espesas tinieblas espirituales sin chocar con los arrecifes que aparecen en nuestro navegar . El padre de la mentira, Satanás, la serpiente antigua antes mencionado, ofusca nuestras mentes llenándolas de incredulidad, lo cual nos lleva a la descreencia y por lo tanto a abandonar a Dios que tendría que ser la Roca sobre la que edificar nuestras vidas y así poder resistir los embates de las aguas turbulentas sin que se derrumben nuestras vidas. “Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán” (Isaías 40: 31).

¿Cómo afrontar las crisis que nos afectan sin que nos trituren? Filipenses 4: 6,7, nos enseña cómo superarlas victoriosamente: “Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. Previamente hemos mencionado que Satanás es el padre de la mentira y nos hace dudar de la bondad y misericordia de Dios manifestada en su Hijo Jesús. De ninguna de las maneras desea que nos deshagamos del tentáculo de los sentimientos homicidas que ha inoculado en nuestros corazones. La palabra homicida incluye todo aquello que nos induce al pensamiento negativo.

El Dr. Nancy Fresure, especialista del corazón, dice. “No sabemos cómo cambiar los pensamientos negativos”. Se publican infinidad de libros sobre pensamiento positivo. Si no sabemos cómo cambiar los pensamientos negativos que espontáneamente nacen en nuestras mentes, ¿de qué sirven los esfuerzos desesperados para cambiar nuestra forma de pensar?

Viendo un paciente una Biblia encima de la mesa de su siquiatra, le preguntó: “¿Vosotros los siquiatras leéis la Biblia? El Dr. SmileyBlanton le respondió: “No solamente la leo, la estudio” Y añadió: “Si las personas absorbiesen su mensaje muchos siquiatras perderían su trabajo” La depresión y las enfermedades mentales que no tengan un origen biológico, alguien ha dicho que son “como una habitación en el infierno”.

“El mensaje de la Biblia por lo que hace a la fe es claro. No tiene sentido preocuparse de todo aquello de la vida que no se puede controlar. Lo que sí se puede controlar es de qué manera damos respuesta a los desafíos y en dónde ponemos nuestra confianza. No se puede controlar la vida, pero sí podemos controlar la respuesta que le demos” (Jeff Monroe).

¿Cómo podemos controlar lo que no se puede controlar? Jesús nos dice que no podemos servir a dos señores a la vez. No se puede festejar con Satanás y a la vez estar a bien con Dios. Ambos señores son tan incompatibles como el día y la noche. Tenemos que decidirnos por uno de ellos. Si elegimos a Satanás nos será imposible salir de la situación que tanto daño nos ocasiona.

Si elegimos a Jesús y le consideramos Señor de nuestras vidas, los tentáculos de Satanás que nos obligan a pensar en negativo se romperán. Ya nos hemos liberado de su dominio. Como el mundo en el que vivimos hoy está dominado por Satanás “el príncipe de este mundo” (Juan 12: 31) significa que está envuelto de tinieblas espirituales. Quienes están en Cristo ya no se encuentran bajo el yugo satánico. Ello no significa que las travesuras que efectúa en el mundo que domina no afecten indirectamente a los verdaderos cristianos. Éstos, pero, como el salmista que al sentirse afectado por los acontecimientos pueden levantar al cielo esta plegaria: “Cuando yo decía: Mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustenta. Entre la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones me alegraban mi alma” (Salmo94: 18, 19). Cualquier creyente en Cristo, en los momentos de adversidad puede fortalecerse en el Señor, y el poder de su fuerza (Efesios 6: 10)