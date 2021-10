Nadar para morir en la orilla (76-87) Victor Diaz

sábado, 23 de octubre de 2021, 20:28 h (CET) El Coosur Betis no tiene ni calidad ni suerte. Los de Joan Plaza, que hoy sí han competido hasta el final, han vuelto a caer derrotados, esta vez frente el Monbús Obradoiro, con un marcador final que no muestra en absoluto lo vivido durante los 40 minutos.

Los verdiblancos, que no vencen desde la jornada inicial, se quedan en la cola de la ACB con un solitario triunfo, mientras que los capitalinos gallegos cosechan su tercera victoria del curso.

Fue, como decimos, un partido resuelto en los instantes finales a favor del Obradoiro, con polémica arbitral incluida, después de una gran reacción, infructuosa, del Betis en un último cuarto en el que se le daba por muerto pero en el que llegó a remontar once puntos. La moneda, no obstante, volvió a salir cruz.

Polémica en el final

Obradoiro ganó, entre otras cosas, porque fue absolutamente letal desde el triple (13 de 27, 48%); porque, pese a no capturar más rebotes que su rival sí logró hacerse con algunos que resultaron decisivos, y también, todo hay que decirlo, por algunas decisiones puntuales de los árbitros que claramente les beneficiaron.

Con 76-78, dentro del último minuto, los árbitros alzaron sus pulgares en una acción en la que claramente Agbelese le roba el balón a su adversario; y como la flechita señalaba para Santiago, balón para el equipo gallego que, en la siguiente jugada, prácticamente sentenció con un triple de Hobbs (76-81) a 39 segundos del final.

Evans, faro hoy de los béticos

Hasta entonces, sobre todo durante la primera mitad, el duelo en ataque no fue tanto Betis-Obradoiro, sino Shannon Evans contra el cuadro gallego.

El base verdiblanco, discutidísimo en las siete jornadas anteriores, acaparó con mucho acierto las acciones ofensivas de su equipo, hasta el punto de anotar el 50% de los puntos del Betis, 17 de un total de 34. Evans acabaría con 27 tantos y 29 créditos de valoración.

Sus cinco primeros puntos, nada más comenzar, fueron con una bandeja y un triple, que pusieron un 5-0 inicial en lo que fue uno de los cuartos más raquíticos ofensivamente hablando de siempre en la ACB.

El Betis, con una actitud más que notable en su propia zona, se mostraba incapaz de generar puntos más allá de Evans; mientras que los gallegos, con un par de “airballs” desde el triple incluidos, se mostraban realmente negados. Además perdieron durante muchos minutos a Birutis, que cometió muy pronto su segunda personal, sentándole Moncho Fernández hasta bien entrado el segundo cuarto.

Una canasta del gladiador Burjanadze y otra de Carrington hicieron que el Betis se marchase ganando por 12-10 en la primera pausa; y con un nuevo triple de Evans, los verdiblancos tomaron su máxima renta (20-14) en un segundo cuarto que poco o nada tuvo que ver con el primero en cuestión de canastas producidas.

Obradoiro machaca de tres

Beliauskas y Scrubb -10 puntos en este período-, ambos desde fuera, pusieron el empate a 22; mientras que Evans, con una nueva bandeja y un 2+1, seguía en plan Michael J. Fox en “Teen Wolf” (“De pelo en pecho”), conteniendo él solo a todo el ataque del Obradoiro.

Zurbriggen también atinaba desde más allá de 6,75, y daba la delantera a los suyos por primera vez en muchos minutos (27-29); mientras que en los instantes finales surgieron, por parte bética, Todorovic, con cinco puntos; y Pozas, con una canasta que adelantaba de nuevo a los locales antes de que dos tiros libres de Zurbriggen colocaran las tablas al descanso (34-34).

En el tercer cuarto Evans se ausentó en anotación, y bien que lo acusaron los suyos, que no solamente no le encontraban un relevo en ataque, sino que en defensa eran continuamente machacados por el tiro exterior de los gallegos, que anotaban de tres con o sin oposición.

Dos triples de Robertson (que añadió otra acción de 2+1), otro de Zurbriggen, otro más de Scrubb… Obradoiro se marchaba, adquiriendo una renta de hasta once puntos merced a una canasta de Ellenson nada más comenzar el último período.

Infructuosa reacción

Sin embargo, cuando se le daba por muerto resurgió el Coosur Betis, comenzando todo por una doble acción: triple de Bertans y 2+1 tras robo en el saque de Evans (55-60), que se reactivaba tras su “descanso” del tercer período.

Evans volvería a repetir con otro robo bajo aro contrario para poner a dos a los suyos (60-62), aunque un triple –cómo no, triple- de Beliauskas y una canasta de Birutis ponían el objetivo más lejos (60-67, a 6:24).

Pero el Betis no perdió la fe, y con sendos 2+1 de Evans y Burjanadze y cuatro puntos seguidos de Bertans logró lo impensable, remontar y ponerse por delante (72-70). Pero seguidamente, una jugada de cuatro puntos de Robertson -tiro libre anotado, rebote tras tiro libre errado y triple posterior- echó un buen jarro de agua fría sobre las gradas de San Pablo.

No obstante la igualdad, ya dentro del tramo final, predominó hasta la polémica “lucha” señalada por los árbitros dentro del último minuto y el consiguiente triple de Hobbs en la acción posterior. Sea como fuere, lo cierto es que el Coosur Betis, al que hoy pocos peros se le puede poner, sigue en el fondo de la tabla, y con un calendario próximo que da poco menos que miedo. El Monbús Obradoiro, por su parte, respira con su primer triunfo a domicilio en la presente liga ACB.

76- COOSUR REAL BETIS: Evans (27), Bertans (7), Almazán (-), Brown (-), Todorovic (12) -cinco inicial-, Agbelese (2), Burjanadze (13), Bleijenbergh (7), Carrington (6) y Pozas (2). 87- MONBÚS OBRADOIRO: Robertson (20), Hobbs (9), Ellenson (9), Muñoz (3), Birutis (12) -cinco inicial-, Scrubb (17), Okouo (-), Zurbriggen (9), Beliauskas (6), Suárez (2) y Filipovity (-). ÁRBITROS: Aliaga, Bultó y Baena. Eliminaron por personales al local Brown PARCIALES: 12-10, 22-24, 15-24 y 27-29. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), séptima jornada de la Liga ACB 20-21. 3910 espectadores.

