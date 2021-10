La tienda online Ahorra en Bolboreta ofrece una sección dedicada a la dietética natural Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de octubre de 2021, 14:52 h (CET)

En la actualidad, existe un incremento de enfermedades metabólicas y una preocupante aparición constante de trastornos asociados con la mala alimentación. La industria alimenticia crea, continuamente, productos para los cuales el cuerpo humano no está diseñado.

Por este motivo, la dietética natural ha evolucionado en los últimos años y ha sacado a la venta multitud de productos beneficiosos para el organismo. La tienda online Ahorra en Bolboreta ofrece una sección dedicada completamente a la dietética natural, repleta de alimentos saludables y elaborados a partir de elementos naturales.

Alimentación a partir de elementos naturales El cuerpo humano demanda una gran variedad nutrientes, minerales y vitaminas para que su funcionamiento sea correcto. Para lograr esto, se recomienda que toda comida sea baja en calorías y muy rica en nutrientes. Por esta razón, adoptar una dieta basada en elementos natural es saludable, además de que esta se vale de recursos que se encuentran en la naturaleza, por lo tanto, su producción no daña ni contamina el medio ambiente.

El mayor desafío de la dietética natural es hacerle frente a la industria alimenticia que busca introducir alimentos excesivamente procesados y elaborados a partir de elementos químicos. Por otro lado, existe la creencia de que los alimentos elaborados a partir de elementos naturales son más caros. Tiendas como Ahorra en Bolboreta demuestran que se pueden adquirir online todo tipo de productos naturales a precios accesible, como caramelos, pasta, azúcar, aceite de coco, plantas medicinales, arroz, etc.

Los beneficios de la dietética natural en un fruto Entre la variedad de zumos naturales que vende Ahorra en Bolboreta, cabe destacar las propiedades del de mangostán. Este fruto exótico, de cáscara rojiza y pulpa blanca, se cultiva en algunos países de Asia y cuenta con un rico contenido nutricional de antioxidantes. Tiene altos contenidos en vitaminas B1, B2, B6 y C y en minerales como calcio, hierro y potasio. A su vez, el mangostán se usa para tratar problemas de salud como la obesidad, la infección de encías, la diarrea y para mejorar la fuerza muscular, entre otros.

El elemento más beneficioso presente en el mangostán es la xantona, la cual aporta propiedades antioxidantes, antitumorales y antibacterianas. Esta forma parte de las moléculas antioxidantes más potentes en la naturaleza y, junto a los demás nutrientes del mangostán como polisacáridos, quinonas, estilbenos y catequinas, hace que su jugo posea los elementos propios de la dietética natural.

En la página web de Ahorro En Bolboreta, se puede encontrar el zumo de mangostán de la marca Plantis. En definitiva, los hábitos de alimentación saludables a base de ingredientes naturales son un factor vital para gozar de un cuerpo sano y funcional y Ahorro En Bolboreta ayuda a adquirir estos alimentos a precios accesibles.

