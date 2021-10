Editorial Planeta publica «El Arcoíris de mis deseos insaciables», bajo su marca editorial “Universo de Letras” “No solo eres puente de éxito, eres el Fénix que colorea todos los puentes en Arcoíris. A ti dedico este diario por amar todos los colores de mi arcoíris” Osiris Valdés López

viernes, 22 de octubre de 2021, 08:47 h (CET) Apreciados lectores en esta ocasión comparto con ustedes la grata noticia, la primicia de la reciente publicación de mi libro: «El Arcoíris de mis deseos insaciables» (octubre 2021) por Universo de Letras, sello editorial Grupo Planeta, obra que cuenta con un maravilloso prólogo de Fernando Alonso Barahona (escritor y analista cinematográfico).

Mediante el presente artículo, le profeso infinito agradecimiento por la manera tan exquisita y sublime con la cual describió el libro, captando sin dudas su esencia. La obra cuenta con cinco secciones. Cada sección está organizada con frases descriptivas de los capítulos. Para la imagen de portada posé y fue concebida en Mallorca, España; (bella isla que me resulta sumamente inspiradora) por el escritor y fotógrafo profesional Alfonso Carrión.



En mayo del presente año comencé a dar forma y ataviar la obra, desde el principio tenía claro su título y que sería el Arcoíris la metáfora que engloba el libro, pues como os he dicho en anteriores entrevistas, para mí, simboliza un puente de colores, luz, vida y libertad; es un suceso maravilloso que nos obsequia la naturaleza. ¡Cada sentimiento, sensación y vivencia representan un color diferente!

No me impuse rutina alguna para la construcción del libro, ya que hacía algún tiempo la idea rondaba por mi imaginación para la creación de la trilogía. A mediados de junio contacté con la editorial Universo de Letras e inmediatamente comenzamos el transcurso de edición de esta hermosa y colorida historia, contando con su apoyo. La experiencia de trabajar con ellos ha resultado maravillosa. Agradezco me hayan concedido la oportunidad de publicar mi obra, el cuidado y la profesionalidad con la que la han tratado, además de la rapidez del proceso.

«El diario de Francesca» (Hollywood, siglo XXI) poético, carnal y sediento de amor es la culminación del libro, invita al lector a hacer el amor con la escritura, con el poder de los sueños; una vorágine de sensaciones conforman las páginas sensuales envueltas en piel y espíritu. Francesca, viajera del tiempo, realiza innumerables misiones a través de distintas épocas: —Querido diario continuaré en secreto, escribiendo, relatando en ti, todas aventuras para la que he sido elegida, siguiendo las encomiendas de Hitchcock; él siempre cuidó de mí, observando cada uno de mis pasos desde el orfanato. ¿Por qué yo? ¿Quiénes son mis verdaderos padres? Ahora, si tan solo, por un instante pudiera ver a Letot le diría: «¡Desearía ser una mujer y poder amarte a plenitud!».

Se trata de una historia de ficción, una novela erótica que viaja entre tiempos; acomodaticia a un guión cinematográfico en la que la Francesca será la actriz fetiche del gran director de cine, productor y guionista británico Alfred Hitchcock, el cual tiene la intención de realizar la que sería su obra más real, con los auténticos personajes como protagonistas principales, rescatándolos de la muerte: Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Colette, Mallarmé, Rimbau, Houdini, Federico García Lorca, Alejandra Pizarnik, Picasso, Dalí, Lope de Vega, Diego Velázquez, Baudelaire, Goya, Alberto Yariniy Ponce de León; un personaje mítico ya adentrándonos en lo legendario de La Habana, Cuba. El lector descubrirá el secreto, el melodrama, la pasión, el arte, la danza sensual, la magia de viajar entre tiempos, todo combinado.



El Arcoíris de mis deseos insaciables va a presentar como una novela de suspense la sorpresa viva de su misterio. Conoceremos el abigarrado París de los años veinte, el amor libre y la decepción del silencio. El amor puro y a la vez apasionado entre Letot, joven aristócrata de buena familia, y la bella Francesca, actriz en ciernes. Su encuentro, sus miradas y el secreto de ella. ¡Un alma femenina atrapada en un cuerpo masculino! Que provocará la pérdida, la lejanía, la añoranza del amor. Un relato que apoya la campaña contra la homofobia, de mucho suspense. Francesca narra en primera persona sus vivencias y la influencia de la bohemia en «La Belle Époque», todo lo relacionado al comienzo del descubrimiento de su sexualidad y de su carrera artística.

Podréis adquirir el libro mediante: https://www.universodeletras.com/El-Arcoiris-de-mis-deseos-insaciables.htm

