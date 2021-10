Conclusiones del primer consenso sobre asistentes de voz y dolor crónico Más de siete millones de españoles con dolor crónico se podrían beneficiar de sus ventajas Francisco Acedo

@Acedotor

viernes, 22 de octubre de 2021, 08:19 h (CET) El dolor crónico es un trastorno que afecta a más de siete millones de personas en España, un 17% de la población, que podrían beneficiarse de las ventajas que ofrecen los actuales asistentes de voz inteligentes, gracias a tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data. Estos asistentes, como Alexa, Siri, Cortana, Google Now o Bixby, escuchan cada día a millones de personas en diferentes situaciones, entre ellas de dolor.

Gracias a esa enorme base de datos y a la Inteligencia Artificial pueden encontrar patrones de presencia del dolor a nivel individual y colectivo, y generar alertas que activen intervenciones asistenciales, como pautas de relajación, consejos saludables o alertas para acudir al médico. Sin embargo, también plantean retos sobre la privacidad de la información y los consejos que puedan proporcionar entidades privadas, que necesitan ser regulados.

Esa ha sido una de las principales conclusiones de la primera reunión de consenso sobre las posibilidades de los asistentes de voz para la identificación y el manejo del dolor crónico que se celebra en España, un acto previo a la celebración de la sexta edición del Hackathon Salud , organizado por la Asociación de Innovadores en eSalud y la agencia COM Salud con la colaboración de la Universidad San Pablo CEU.

Los 19 panelistasdel taller, representantes de SEMERGEN, de la Sociedad Española del dolor (SED), el sector sanitario nacional, pacientes, ingenieros, desarrolladores y periodistas, concluyeron que la masiva proliferación de la tecnología de los asistentes de voz en los últimos años se convertirá en una importante herramienta para mejorar la vida de los enfermos con dolor crónico, que a menudo no pueden comunicarse bien con los profesionales sanitarios debido al dolor.

No sustituyen al médico

Para el doctor Víctor Mayoral, presidente de la SED,“todo lo que sea facilitar que el paciente reciba la mejor de las informaciones de una manera fácil, sobre todo en aquellos pacientes en los que sabemos que tienen dificultades claras con el manejo de las tecnologías, son iniciativas bienvenidas. Un asistente de voz es, evidentemente, una nueva forma de adquirir información”. Pese a ello, Mayoral incidió en el hecho de que “los asistentes de voz, de ninguna manera, son una herramienta diagnóstica ni terapéutica”.

Ese fue otrode los puntos en los que coincidieron todos los asistentes: la inteligencia artificial no es capaz de sustituir al profesional médico. Así lo refrendó también Javier Campos, advisor en Universidad CEU Digital Tecnologías y uno de los 70 desarrolladores Alexa Championque hay en el mundo.

Campos también explicó en su intervención cómo “ya hay aplicaciones de voz que informan al paciente de cuándo le toca tomarse su medicación, llevando así un registro que mejora la adherencia al tratamiento. Por su parte, los médicos pueden consultar en todo momento y desde un panel web esa adherencia al tratamiento y la evolución de los propios pacientes”.

El doctor Javier Sanz, coordinador de Nuevas Tecnologías en SEMERGEN,remarcó que “tener una herramienta de refuerzo, como el asistente de voz, a la que le puedas preguntar y que te transmita, de nuevo, el mismo mensaje que te ha dado tu médico en el centro de salud, o tu enfermera, es un gran aporte”.

Tal es el caso de hospitales en los que se han desarrollado aplicaciones de voz para Alexa pensadas para personas que, por su enfermedad, acuden con frecuencia al hospital. Estasskills informan a los pacientes sobre su próxima visita, recordándoles todo lo que deben llevar al centro sanitario y resolviendo sus principales dudas.

Las conclusiones de este consenso se aplicarán en el VI Hackathon Salud que se celebrará el próximo 20 de noviembre, en concreto para el Reto Grünenthal Voz en Dolor Crónico. El Hackathones una maratón de co-creación en la que equipos multidisciplinares, de profesionales sanitarios, pacientes y desarrolladores, trabajarán durante una jornada, para llevar adelante ideas y soluciones digitales que mejoren la comunicación al paciente y la asistencia sanitaria, con más de 10.000€ en premios y programas de mentorización de negocio. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Conclusiones del primer consenso sobre asistentes de voz y dolor crónico Más de siete millones de españoles con dolor crónico se podrían beneficiar de sus ventajas ​Existe un déficit de reumatólogos en muchas comunidades autónomas en España Aumentar la coordinación con Atención Primaria es un reto fundamental Una de cada doce mujeres sufre un cáncer de mama al año, según la OMS Datos y consejos en el día mundial de esta enfermedad Cáncer de mama: la detección precoz es fundamental para la supervivencia 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama ​Un 32% de la población adulta padece algún tipo de dolor Este domingo, 17 de octubre, es la fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conmemorar el Día Mundial del Dolor