​Pablo Milanés presentará en Alicante su gira ‘Días de Luz’, una propuesta íntima y reflexiva para un nuevo tiempo El cantautor cubano interpretará sus nuevas composiciones y los temas de siempre, como ‘Yolanda’, ‘Ya ves’ o ‘Para vivir’ Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de octubre de 2021, 11:30 h (CET) El cantautor Pablo Milanés presentará en el Teatro Principal de Alicante, el jueves 11 de noviembre, su nueva gira ‘Días de Luz’, una puesta en escena con un formato íntimo y reflexivo con la que quiere abrir un nuevo horizonte, tan necesario en estos tiempos, a partir de una reflexión más intimista y a la vez esperanzadora. A sus 78 años, el trovador cubano se sube a los escenarios con las mismas emociones que la música le ha proporcionado en más de seis décadas como cantautor.



Pablo Milanés, uno de los principales exponentes de la canción de autor en español, ha sabido abordar una amplia diversidad de géneros de la música cubana y americana, en la totalidad de su obra: desde la tradición a la modernidad, del ‘filin’ a la nueva canción, pasando por el jazz, la rumba, el son o el bolero, gracias a su amplia versatilidad interpretativa.



Las entradas para asistir al concierto de Pablo Milanés en Alicante, que dará comienzo a las 20:30 horas, se pueden adquirir a través de la web de la sala y en la taquilla del Teatro Principal de Alicante (Plaza Ruperto Chapí, s/n), de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas, y unahora antes del inicio de la actuación.

La gira ‘Gira de Luz’ es una puesta en escena con un formato íntimo, acompañado en el escenario porMiguel Núñez, al piano, y la chelista Caridad R. Varona, aunque no menos sorprendente y emocional, en la que presentará las nuevas composiciones, como ‘Día de luz’, ‘Islas, cuerpos y algo más’ o ‘Vestida de mar’, pero tampoco faltarán los temas clásicos como, ‘El breve espacio en que no está’, ‘Yolanda’, ‘Ya ves’ o ‘Para vivir’, que siguen definiendo la naturaleza y singularidad de su alma de trovador.

Tras recibir dos Grammy Latinos en 2006, y un Grammy a la Excelencia Musical en 2015, Pablo ha continuado componiendo y grabando en solitario y realizando múltiples colaboraciones con músicos, fundamentalmente jóvenes. Recientemente, el sello Universal Music Spain publicó su catálogo musical, compuesto por más de 400 canciones, en todas las plataformas de música, como un legado que quedará para las futuras generaciones.

En la actualidad, Milanés prepara nuevos proyectos, compone nuevos temas que tiene previsto grabar solo a guitarra, y también trabaja en la producción de un álbum con temas de su repertorio en salsa.

Más de seis décadas de exitosa trayectoria

Pablo Milanés nació en Bayamo, en Cuba, el 24 de febrero de 1943, donde se inició musicalmente, cantando de muy niño en la radio. Con seis años se traslada a la ciudad de La Habana, donde continuó su formación musical, tanto académica, como en las calles, aprendiendo de los trovadores.

A comienzos de los sesenta, Pablo empieza a crear su música a partir de múltiples influencias: la norteamericana, como el jazz, la canción brasileña, pero fundamentalmente del ‘filin’ y la música tradicional cubana. Pablo integró varias agrupaciones vocales como el ‘Cuarteto del Rey’, agrupación de negro spirituals, o ‘Los Bucaneros’, interpretando sus primeras canciones, en los clubes habaneros.

En 1965, con el tema ‘Mis veintidós años’, se introduce en un nuevo lenguaje musical, que acentúa su condición de compositor y crea temas que versan sobre el amor o el compromiso político y social. Integró el Grupo de Experimentación Sonora (GES), a comienzos de los años 70, junto a importantes trovadores y músicos, bajo la tutela de los maestros Federico Smith y Leo Brower.

Grabó su primer disco ‘Versos Sencillos’,en 1974, en el que musicalizó poemas del poeta José Martí. A inicios de los 80, publicó los álbumes ‘Yo me quedo’, ‘El Guerrero’ o ‘Comienzo y final de una verde mañana’, además del trabajo ‘Querido Pablo’, en 1985, un disco grabado en colaboración con destacados músicos y amigos, como Víctor Manuel, Chico Buarque, Mercedes Sosa o Luis Eduardo Aute. En la década de los 90, además de seguir publicando varios discos como ‘Identidad’ (1990),‘Canto de la abuela’ (1991),‘Orígenes’ (1995) o‘Despertar’ (1997), pone en marcha una Fundación, sin fines de lucro, para el desarrollo de la cultura cubana, proyecto que ayudó a visibilizar la obra de muchos artistas cubanos.

La década termina con un gran trabajo colectivo, ‘Pablo Querido’, un homenaje de artistas latinoamericanos a la obra de Pablo y en el que participaron, entre otros, Joaquín Sabina, Fito Páez, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Los Van Van y el grupo Maná. En el año 2006 obtuvo un Grammy al Mejor Cantautor, por el disco ‘Como un campo de maíz’ y en el año 2015 recibe el Grammy a la Excelencia Musical.

En los últimos años, Pablo ha seguido colaborando con músicos destacados, como Chucho Valdés, Pancho Céspedes, Andy Montañéz o José María Vitier. En 2016, junto con Miguel Núñez, pianista de su agrupación, presentó un trabajo a piano y voz, ‘Flores del futuro’, y en 2017 participó en el disco homenaje que realizó su hija Haydée Milanés, con temas clásicos de la obra del cantautor.

Su último disco, ‘Mi Habana’ (2019), está compuesto con las canciones de la grabación del concierto que ofreció, en septiembre de 2018, en el Teatro Karl Marx, dónde el cantautor cubano quiso abrazar de nuevo a su público y homenajear a la ciudad de La Habana, que lo vio crecer, que lo inspiró y el lugar donde mejor se siente en el mundo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Pablo Milanés presentará en Alicante su gira ‘Días de Luz’, una propuesta íntima y reflexiva para un nuevo tiempo El cantautor cubano interpretará sus nuevas composiciones y los temas de siempre, como ‘Yolanda’, ‘Ya ves’ o ‘Para vivir’ VIII Jazz Palencia Festival Oferta variada y de calidad, desde el jazz más clásico hasta el jazz vocal o el jazz fusión pasando por el son cubano ​“Lo mejor de ser cantante es el hecho de llegar a emocionar a las personas con mi voz” Entrevista a Shakira Martínez, cantante y compositora española. Cuenta con miles de seguidores en redes sociales y se postula para ser una nueva promesa del flamenco ​Fascinante estreno de “Los carboneros”, de Barbieri Rotundo éxito de la obra de Barbieri en el Teatro Corral Cervantes en el marco del Festival Lírica al Margen ​El Teatro Real de Madrid acoge este martes el concierto benéfico 'Pitingo canta para Prodis' El evento benéfico, protagonizado por el artista onubense, se celebra este 21 de septiembre a las 20:00 horas