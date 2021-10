La Comunidad Valenciana se recupera muy rápido de la caída en la actividad en el mercado inmobiliario debido a la pandemia A nivel de España: un 44% de la demanda es de compra, un 43% de alquiler y un 11% busca en ambos mercados Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 20 de octubre de 2021, 11:40 h (CET) La irrupción de la pandemia en marzo de 2020 supusocambios sociales a todos los niveles: desde los hábitosde consumo a las rutinas de trabajo, pasando por elmodo enel que nos relacionamos con el resto. La vivienda no ha quedado fuera de los efectos de esta dinámica y durante los últimos 18 meses el mercado inmobiliario ha registrado importantes cambios.Y es que la recuperación de la actividad en el mercado de la vivienda es intensa y, además, es generalizada en términos territoriales: no todas las comunidades autónomas alcanzan los mismos niveles, pero todas ven incrementada la participación de particulares en acciones inmobiliarias. Así se desprende del informe "Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2021", publicado por Fotocasa.

De hecho, dentro del análisis de las comunidades autónomas son especialmente llamativos los casos de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Cataluña no solo ha recuperado nueve puntos porcentuales desde febrero de 2021, sino que se sitúa en niveles superiores a los previos a la pandemia. En febrero de2020 un 29% de particulares catalanes mayores de 18años aseguraba haber participado en el mercado de lavivienda en los últimos doce meses. En agosto de 2021han sido el 36%. Por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, este crecimiento llega tras dos semestres de caídas consecutivas.Ha llegado más tarde a la recuperación de la actividad inmobiliaria, pero lo ha hecho con mucha fuerza.En cifras, esto supone que antes de la pandemia (febrero de 2020), en la Comunidad Valenciana había un 35%de particulares participando en el mercado de la vivienda.Se dejó diez puntos porcentuales y en septiembre de2020 y febrero de 2021 se situó en torno al 25%. Esa tendencia decreciente ha cambiado de manera drástica en septiembre de 2021: un 34% de valencianos mayoresde 18 años ha realizado alguna acción en el mercado de la vivienda, un dato diez puntos mayor que el dehace seis meses.

Cataluña es la comunidad autónoma en la que se aprecia un incremento más significativo

Concretamente, un 18% de particulares catalanes ha participado en el mercado compraventa en el último año. En febrero eran el 14%.Pero este dato no solo supone una recuperación con respecto a hace seis meses. Que haya un 18% de particulares en Cataluña realizando acciones de compraventa, aunque en muchos casos no llegue a cerrarse la operación, supone superar los niveles previos a la pandemia, cuando había un 15% (febrero de 2020).

De manera aún más pormenorizada, dentro del mercado de compraventa en Cataluña, aunque crecen tanto la oferta como la demanda, lo que más ha subido es la compra efectiva de vivienda. En febrero de este mismo año un 2% de catalanes mayores de 18 años había comprado una vivienda en los últimos doce meses. Sin embargo, en agosto han sido un 5%.



Pero, que Cataluña sea el territorio con subidas más significativas, no implica que sea el único en tendencia creciente. De hecho, el mercado de compraventa ha crecido en todas las comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, un 22% de particulares ha participado en él en último año. En el País Vasco han sido el 20%, en la Comunidad Valenciana el 19 % y en Andalucía el 17%.

Más oferta y más demanda en el arrendamiento catalán

La buena marcha del mercado de la vivienda también se hace notar en el alquiler y, tal y como sucede en la compraventa,Cataluña es la comunidad autónoma que experimentaun crecimiento más significativo.Así, en agosto de 2021 un 23% de particulares mayores de18 años en Cataluña ha participado en el mercado del alquiler.En febrero de este mismo año eran el 17% y, hace unaño, en agosto de 2020, eran el 14%.

Además, igual que sucede con el mercado de compraventa,la actividad en el mercado del alquiler en Cataluña ya superalos niveles previos a la pandemia. En febrero de 2020 habíaun 18% de particulares realizando acciones vinculadasal alquiler en esta comunidad autónoma, un dato cinco puntosporcentuales inferior al actual.



Y, siguiendo con las similitudes entre la evolución de la compraventay del alquiler en Cataluña, también el crecimientollega, sobre todo, de la mano de quienes han concluido elproceso de arrendamiento: un 10 % de catalanes mayores de 18 años ha alquilado una vivienda para vivir como inquilino.Hace seis meses eran el 7%.Pero en este caso, también se produce un incremento significativoen la oferta efectiva. Es decir, entre aquellosparticulares que han conseguido alquilar una vivienda de supropiedad: son el 4%, frente al 2% de hace seis meses.

Otra de las noticias positivas relacionadas con el alquilerque se extrae de los datos de septiembre es la recuperaciónde la Comunidad Valenciana. En este territorio, la caída en el último año se había hecho notar especialmente en el alquiler.Y si bien es cierto que aún no se han alcanzado los nivelesprevios a la pandemia, sí que existe una tendencia decrecimiento.

Tanto en agosto de 2020 como en febrero de 2021, un 14%de particulares valencianos mayores de 18 años había realizadoalguna acción en el mercado del alquiler en los docemeses previos. Esta cifra, ha experimentado una subida deseis puntos porcentuales hasta alcanzar el 20% en septiembrede 2021.

Análisis de los datos a nivel general de España



Uno de los movimientos más importantes generados por la pandemia en el sector inmobiliario lo vemos de la mano de la demanda de vivienda y, en particular, la demanda para comprar vivienda. Y es que en poco más de seis meses se incrementa en cuatro puntos porcentuales pasando del 40% en febrero de 2021 al 44% en agosto de 2021. En cambio, el alquiler sufre un ligero descenso en la demanda pasando del 50% en febrero al 43% en agosto. Se recuperan los datos de participación en la compraventa previos a la pandemia

Justo antes de la irrupción de la Covid-19, en febrero de 2020, había en España un 31% de particulares mayoresde 18 años que habían realizado alguna acción enel mercado de la vivienda en los doce meses justo anteriores.Ese porcentaje cayó por efecto de la pandemiaal 27% sólo seis meses después. Pero tras aquel parónha iniciado una progresiva senda de recuperación que leha permitido incluso situarse en los niveles de hace dosaños: el 34% de agosto de 2021 es prácticamente idénticoal 35% del mismo mes de 2019.

Observando los datos de penetración en el mercado deforma más pormenorizada, se pueden apreciar subidassignificativas tanto en las acciones de oferta como enlas de demanda, ya sea de compra o de alquiler. Pero deforma desigual, porque es el mercado de la propiedadel que está impulsando con mayor ímpetu la recuperación de la actividad.



Así, un 19 % de particulares afirma haber realizado algunaacción (bien en el lado de la oferta, bien en el de lademanda) en el mercado de compraventa de vivienda.Ese porcentaje era seis meses antes, en febrero de 2021,del 15 %, una cifra idéntica a la de septiembre de 2020.Sube la oferta de vivienda en propiedad, pero muchomás la demanda, que ha pasado del 12 % (en febrero de2021) al 15 % (seis meses después).

Estos datos tienen su respaldo en las operaciones decompraventa de vivienda que registra el INE, que sibien no distingue entre operaciones de particulares y depersonas jurídicas, sí que confirma un fuerte incrementoen las transacciones (del 27% entre febrero y agostocontabilizando los 12 meses anteriores). De hecho, losmeses de julio y agosto han marcado máximos de operacionesen la última década.

En septiembre de 2021, hay un 5% de particulares queha adquirido una vivienda. Mientras que, tanto hace seismeses como hace un año, eran el 3%. Por lo que se refierea la demanda insatisfecha (los que han buscadopara comprar, pero no lo han conseguido), el porcentajees del 11% de los particulares. En febrero de 2021 y en septiembre de 2020 era del 9%.

Se recupera la oferta de alquiler

El mercado del alquiler también se recupera de manera significativa, alcanzando prácticamente cifras previas a la pandemia. En los últimos 12 meses un 19% de los particulares mayores de 18 años ha realizado alguna acción relacionada con el arrendamiento de un inmueble.En febrero de 2020 era el 20%. Una cifra que cayó hasta el 15% durante los primeros seis meses de pandemia y que para febrero de 2021 ya comenzó a dar síntomas de recuperación con un crecimiento de dos puntos porcentuales hasta alcanzar al 17 % de particulares.



De manera más detallada, una de las principales claves que deja el mercado del alquiler en la segunda mitad de 2021 es la recuperación de la oferta. Hace seis meses, la recuperación del alquiler venía impulsada por losdemandantes de vivienda —que continúan su tendencia ascendente—, pero ahora también crece el volumen de arrendadores, aunque no llega a los niveles precovid.Concretamente, hay un 4% de particulares que han alquilado o han pretendido alquilar una vivienda de su propiedad en los últimos doce meses. En febrero de 2021 eran el 3% y, justo un año antes, en febrero de 2020, eran el 5%.

Entre los demandantes, en agosto de 2021, un 9% de particulares afirma haber alquilado una vivienda en el último año para vivir como inquilino. Además, hay un 5% que ha intentado alquilar, pero todavía no lo ha conseguido, un 2% que ha alquilado una habitación en un piso compartido y otro 2 % que ha intentado hacerlo, pero aún no ha encontrado.

Sobre el informe “Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2021”

El portal inmobiliario Fotocasa ha realizado el informe “Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2021”, en base a un exhaustivo análisis del equipo de Bussiness Analytics de Fotocasa en colaboración con el instituto de investigación The Cocktail Analysis.



El estudio pretende dar continuidad a los informes presentados en mayo de 2021, 2019, 2018 y 2017. Al igual que los anteriores estudios, se ha realizado sobre un panel independiente con una muestra de 5.000 personas representativas de la sociedad española y que tienen entre 18 y 75 años, a través de encuestas online que se efectuaron entre agosto y septiembre de 2021. Error muestral: +-1,4%. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Comunidad Valenciana se recupera muy rápido de la caída en la actividad en el mercado inmobiliario debido a la pandemia A nivel de España: un 44% de la demanda es de compra, un 43% de alquiler y un 11% busca en ambos mercados Valencia y el Nuevo Mundo Respetemos después de varios siglos nuestras identidades y sigamos caminando todos juntos en pro de una gran cultura común La Comunidad Valenciana roza los 60.000 ERTE con más de 350.000 trabajadores afectados en un mes El sector con menor afección es la agricultura, con 258 expedientes La Comunidad Valenciana registra 309 nuevos casos, 428 altas y 43 fallecimientos más Barceló ha destacado que se ha registrado un descenso en cuanto al número de residencias afectadas por el coronavirus Se contabilizan más de 160.000 mujeres mayores de 55 años trabajando en la Comunidad Valenciana A pesar de este dinamismo, las valencianas desempleadas mayores de 55 años se han incrementado un 4,5% durante el último año