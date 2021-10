Los españoles se lanzan a por los electrodomésticos de alta eficiencia energética para paliar la factura de la luz Los tres electrodomésticos más demandados por los españoles tienen como mínimo una etiqueta de eficiencia energética A, que representa a los de bajo consumo Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 20 de octubre de 2021, 10:55 h (CET) El 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía en un contexto en el que el importe de la luz en España sigue superando su precio récord a diario: según el INE, la factura de este servicio esencial ha aumentado un 44 % en el último año. Este incremento está impactando en el comportamiento de los consumidores, quienes buscan formas de ahorrar o compensar esta subida continua. De hecho, según el comparador de precios idealo.es, actualmente, los tres electrodomésticos más demandados por los españoles tienen como mínimo una etiqueta de eficiencia energética A, que representa a los electrodomésticos de bajo consumo.



Hay que recordar que el pasado mes de marzo la Unión Europea llevó a cabo un cambio de etiquetado de los electrodomésticos para que la información resulte más clara y comprensible para el consumidor a la hora de conocer la opción más eficiente. Esta nueva etiqueta retoma la escala inicial de la A a la G, dejando atrás las categorías A +, A ++ y A +++. Actualmente esta nueva etiqueta ya debería ser visible en lavavajillas, lavadoras, secadoras, frigoríficos, pantallas, monitores, lámparas y bombillas, no obstante, no todas las marcas han agregado estas especificaciones y por ello todavía se observan ciertos dispositivos con el etiquetado antiguo. Para 2022 se espera que se añadan en aires acondicionados y secadoras.



Los productos eficientes más buscados por los españoles son los hornos con pegatinas A y A +, mientras que en el tercer puesto se encuentran las secadoras A +++ (clase B en la etiqueta actual), de acuerdo con los datos recogidos por idealo. Asimismo, otros electrodomésticos de alta eficiencia energética están experimentando un gran aumento en sus búsquedas. De hecho, la demanda de neveras de categoría A se ha duplicado en los últimos cuatro meses, tras la llegada de la nueva tarifa de la luz, el día 1 de junio.

Por otro lado, los electrodomésticos con baja eficiencia están teniendo un frenazo en su demanda. La búsqueda de hornos de categoría A duplica por 12 a la de los de etiqueta B, según los expertos de idealo. En el caso de las secadoras, las A +++ tienen tres veces más búsquedas que una de tipo B. Esto también ocurre con los televisores, ya que los de categoría A tienen un 742 % más de demanda, que otros con etiquetas inferiores.

Los electrodomésticos de alta eficiencia energética no son para todos los bolsillos

Con todo, a la hora de adquirir un nuevo electrodoméstico, su consumo no es el único elemento que se tiene en cuenta, sino que su precio suele ser uno de los grandes determinantes en la toma de decisiones de los consumidores. De hecho, la razón por la que muchos usuarios se decantan por un electrodoméstico de etiqueta B o inferior es por su bajo coste.

Según los datos recogidos, un horno A ++ tiene un precio medio de 1.376 €, mientras que uno de categoría B ronda los 716 €, es decir, el primer modelo es un 92 % más caro que el segundo. Este también es el caso de las secadoras. Una secadora A +++ suele costar unos 879 €, mientras que una de tipo B se queda en los 301 €, siendo este último modelo un 65 % más barato que el primero. Los altos precios en los electrodomésticos de alta eficiencia energética son una constante en casi todas las categorías. Por ejemplo, un televisor con etiqueta A suele rondar los 900 € y un lavavajillas de la misma categoría se acerca a los 1.000 €. En consecuencia, muchos españoles se pueden ver obligados a escoger la opción más barata o a financiar su compra, ya que el salario mínimo interprofesional en España es de 965 € en 14 pagas.

No obstante, dado el actual incremento en la demanda de productos domésticos eficientes, se hace visible que los españoles están invirtiendo en eficiencia, ya que a la larga compensa por su bajo consumo y es la solución más conveniente para conseguir un ahorro económico.

“El vertiginoso aumento del precio de la luz ha hecho que muchos españoles busquen electrodomésticos que les permitan ahorrar en su factura”, comenta Adrián Amorín, country manager de idealo.es y añade “muchos de estos aparatos, aunque esenciales, suelen tener unos altos precios, lo que suponen un gran esfuerzo para muchas familias”. “Para todos ellos, idealo.es compara productos de diferentes distribuidores con el objetivo de ofrecer los precios más competitivos para que los consumidores puedan tomar la mejor decisión posible” concluye Amorín. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los españoles se lanzan a por los electrodomésticos de alta eficiencia energética para paliar la factura de la luz Los tres electrodomésticos más demandados por los españoles tienen como mínimo una etiqueta de eficiencia energética A, que representa a los de bajo consumo ​El 10% de los españoles sitúan las pensiones como uno de sus principales problemas Al problema actual de las bajas pensiones hay que sumar la incertidumbre sobre la viabilidad a futuro de este sistema La transformación digital de la sanidad permitirá avanzar en prevención y atención a enfermedades crónicas La salud, junto a la sostenibilidad, la formación y la gestión del capital humano, protagonizaron el Fórum AUSAPE 2021, celebrado en Bilbao los días 28 y 29 de septiembre ​Aumentan un 1,3% los nacimientos por reproducción asistida en España 37.428 bebés nacieron en 2019 por este procedimiento Los retos a los que debe hacer frente el profesorado en el tercer curso de pandemia La principal consecuencia, citada por unanimidad en todos los centros educativos, es la relativa a las dificultades comunicativas y relacionales