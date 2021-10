Bootcamps: formación intensiva y tecnológica para las profesiones del futuro Son cursos intensivos de corta duración que buscan dotar a los alumnos de la mejor preparación para su salida al mercado laboral Redacción

miércoles, 20 de octubre de 2021, 10:36 h (CET) Existe una nueva e innovadora manera de formar a los trabajadores del mañana. Seguramente, ya hayas escuchado su nombre en alguna ocasión: los bootcamps. Pero, ¿qué son y en qué consisten realmente los bootcamp? En términos generales, los bootcamps son cursos intensivos de corta duración que buscan dotar a los alumnos de la mejor preparación para su salida al mercado laboral.



El objetivo principal es conseguir que, a través de clases muy intensivas y temarios prácticos y muy concentrados, los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos de manera inmediata, potenciando al máximo sus capacidades.

Bootcamp: la formación para adaptarse a las necesidades laborales

El éxito de los bootcamps se explica muy fácilmente: los tiempos están cambiando y se necesita que las personas se adapten de forma rápida y eficiente. La transformación digital que está experimentando la sociedad implica que toca renovarse o morir. Por eso, las empresas cada vez demandan más perfiles profesionales con capacidades digitales que apenas 10 años antes ni siquiera existían.

De ahí que hayan nacido formaciones como los bootcamps en programación, para ofrecer una formación completamente actualizada y adaptada a las necesidades laborales. Ahí radica su principal diferencia frente a los grados universitarios, másteres o ciclos formativos, cuya duración suele ser mucho más extensa. Hoy en día, tener “un trabajo para toda la vida” se ha vuelto cosa del pasado. Hay que estar listo para cambiar y adaptarse al mercado laboral cuando sea necesario.

Precisamente por eso, han surgido escuelas como ID Bootcamps, división tecnológica de ID Digital School, un centro de postgrados con más de 10 años de experiencia formando a alumnos con máster en comunicación política y empresarial o en disciplinas como el marketing digital, tan importante para las consultoras de marketing digital. Este tipo de escuelas tecnológicas están enfocadas a generar talento en las áreas digitales más demandadas por las empresas de distintos sectores.

La duración de estos boot camp suelen ser de tres meses, en el caso de la modalidad full-time o de 9 meses en el caso de la modalidad part-time.De todas las disciplinas que existen, el más destacado actualmente es el bootcamp en data science, donde los estudiantes aprenden a desarrollar proyectos manejando grandes cantidades de datos con las tecnologías más demandas en la actualidad. También ofrecen un bootcamp en programación y desarrollo web, para convertirte en desarrollador Full Stack, un perfil capaz de moverse tanto en la parte del Front-End como en el Back-End. Pero hay muchos más: Ciberseguridad, DevOps, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño UX/UI y productmanagement... todas las disciplinas que más demanda el mercado laboral.

Los bootcamps son clave para garantizar la formación continua

No hay nada como echar un vistazo a los datos para darse cuenta de la importancia que van a tener y ya están teniendo los cambios que se están produciendo en el mercado laboral. Un informe elaborado por la consultora Dell Technologies afirma queel 85% de las profesiones del 2030 aún no existen. En los próximos años, las empresas demandarán personas flexibles, versátiles y que sepan anticiparse a las nuevas necesidades del mercado laboral. Por eso, los bootcamps, como una opción de formación intensiva, rápida y efectiva jugarán un papel fundamental.

