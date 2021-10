Jefe o líder: la batalla interminable entre poder y liderazgo Descubre si eres un mandón o alguien de confianza en esta infografía Redacción

miércoles, 20 de octubre de 2021, 10:04 h (CET) Dirigir a un equipo no te convierte en líder, y un liderazgo ineficaz a menudo provoca un bajo nivel de rendimiento y una alta rotación del personal. Ser autoritario ha tenido una connotación negativa desde los albores del patio del parvulario. Una niña que da órdenes o un niño que quiere que las cosas se hagan a su manera: ambos se consideran mandones. Este comportamiento exigente recibe el desprecio de los demás, independientemente de la edad.

Puede que te consideres un buen jefe, y puede que sea verdad. Sin embargo, lo que deberías preguntarte es: "¿Soy un buen líder?" Los buenos líderes no solo motivan e inspiran a sus equipos, sino que forman parte de los propios equipos. Encuentran un sano equilibrio entre gestionar, liderar y ayudar cuando hace falta. Están constantemente investigando nuevos métodos y formas de mejorar como lideres. Jefe o líder: el personal busca buenos líderes para los que trabajar y a los que acudir para recibir asesoramiento y apoyo.

Descubre si eres un mandón o alguien de confianza en esta infografía.

Infografía ofrecida por Wrike

