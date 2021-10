​Existe un déficit de reumatólogos en muchas comunidades autónomas en España Aumentar la coordinación con Atención Primaria es un reto fundamental Francisco Acedo

miércoles, 20 de octubre de 2021, 08:18 h (CET) La tasa de reumatólogos en España se mantiene por encima de los 2 por 100.000 habitantes (2,17), si bien, se detectan variaciones importantes entre las comunidades autónomas. En concreto, las menores proporciones de especialistas se registran en la Comunidad Valenciana (1,6), seguida de País Vasco, Andalucía y Baleares (1,7), y las más altas en Cantabria (3,6) y La Rioja (3,2). Además, entre los especialistas con edades más jóvenes predominan las mujeres; y la distribución de reumatólogos según edad y sexo es dispar entre comunidades autónomas, según los resultados de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología (SER), en colaboración con los jefes de Servicio de Reumatología de toda España y que se va a presentar en el marco del XLVII Congreso Nacional de la SER, que se celebra del 19 al 22 de octubre en Palma.



El Dr. José Mª Álvaro-Gracia, presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), asegura que “era necesario actualizar la oferta de profesionales disponibles en relación con la población atendida, por ser un indicador de los recursos sanitarios que se utiliza para la organización y evaluación de los sistemas de salud”. Por ello, -añade- “estos hallazgos muestran una foto fija de la situación actual de la especialidad. A partir de ella se ha realizado un estudio demográfico, que se presentará en el congreso, tratando de analizar la necesidad de reumatólogos y la oferta previsible en los próximos años en España. Los datos muestran que necesitaremos aumentar el número total de especialistas en Reumatología en algo más de 450 a lo largo de los próximos 15 años, es decir alrededor de un 40 %, para hacer frente a las crecientes necesidades asociadas al aumento de la esperanza de vida de la población. Esto nos llevaría a una tasa de reumatólogos de 3 por 100.000 habitantes lo que permitiría afrontar las necesidades de la población con mayor eficiencia”.

Además, el Dr. Álvaro-Gracia, también jefe del Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, recalca que se ha constatado que “existen importantes diferencias en las tasas de reumatólogos por 100.000 habitantes entre las diferentes comunidades autónomas en España, con una mayoría de mujeres en edades por debajo de los 54 años. En este sentido, la Reumatología es actualmente, a diferencia de décadas anteriores, una especialidad con mayor presencia de mujeres (59,7%) que de hombres. Sin embargo, por encima de los 50 años el peso de los hombres es todavía mayor que el de las mujeres”. Avances y áreas de mejora

Cerca de 1 de cada 4 adultos en España sufre una enfermedad reumática, lo que supone en torno a 11 millones de personas en nuestro país, según confirman los datos preliminares del Estudio EPISER 2016 (Estudio de prevalencia de las enfermedades reumáticas en la población adulta en España). Se trata de patologías aún muy desconocidas entre la población, lo que puede provocar demoras en la detección. En este sentido, “un aspecto a mejorar de forma urgente sería aumentar la coordinación con Atención Primaria para mejorar la atención a los pacientes, evitar retrasos diagnósticos y asegurar la continuidad asistencial”, advierte el Dr. Jordi Fiter, presidente del Comité organizador local del XLVII Congreso Nacional de la SER. No obstante, este especialista también destaca que ha habido grandes avances en el ámbito de la Reumatología como el aumento deltrabajo colaborativo con otras especialidades médicas (Dermatología, Oftalmología, Digestivo, Neumología, Oncología, etc.) y la creación de unidades multidisciplinares. Además, cabría resaltar el desarrollo de las Unidades de transición desde Reumatología pediátrica a Reumatología de adulto, que garantizan un seguimiento ininterrumpido de los adolescentes, contribuyendo así a mejorar la atención de estos pacientes. Asimismo, a juicio del Dr. Fiter, “se ha avanzado enormemente en una mejor atención de la salud reproductiva (fertilidad y embarazo) en mujeres con enfermedades reumáticas; sin olvidar el avance que ha habido en las terapias para tratar a las enfermedades reumáticas y en la apuesta por una formación continuada de calidad y accesible a todos los profesionales”. Nuestra campaña sobre las ERAS aterriza en Palma

Respecto al diagnóstico precoz de las enfermedades reumáticas, los expertos insisten en que “aún hay camino que recorrer y mejorar”. En este sentido, la Sociedad Española de Reumatología ha lanzado la campaña ‘A ti también te puede tocar’, para dar visibilidad a la importancia de las Enfermedades Reumáticas Autoinmunes Sistémicas (ERAS), enfermedades que aparecen en personas jóvenes y cuyas causas a día de hoy son bastante desconocidas. Esta iniciativa ya ha recorrido varias ciudades como Madrid, Valencia, Málaga; Bilbao y Zaragoza y ahora aterriza en Palma, en el marco del XLVII Congreso Nacional. Tal y como indica la campaña, “la salud no es un juego” y, por ello, es muy importante que la población general tenga el nivel suficiente de conocimiento para prestar atención a síntomas leves que pueden resultar en enfermedades crónicas que, si no son tratadas a tiempo por los especialistas, pueden ser muy graves. Se puede encontrar más información en www.lasaludnoesunjuego.com Entre las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas (ERAS) más habituales se encuentran el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, la polimialgia reumática, las miopatías inflamatorias, las vasculitis y el síndrome antifosfolipídico. “En ellas se han descrito posibles factores genéticos, hormonales, ambientales o agentes infecciosos como responsables de su origen”, detalla el doctor Álvaro-Gracia. Algunos de los mejores trabajos publicados en 2021

Por otra parte, el Dr. Fiter destaca algunos de los mejores trabajos en investigación clínica publicados en el año 2021 y que expondrá durante la conferencia magistral "Lo mejor del año en investigación básica y clínica". En concreto, se presentarán los resultados de varios trabajos que aportan importantes novedades en el tratamiento de enfermedades como nefritis lúpica o vasculitis. Se hará alusión a otra investigación que, aunque no demuestre que la dieta mediterránea reduce el riesgo de sufrir artritis reumatoide, evita en parte el efecto pernicioso del tabaco sobre esta enfermedad. Respecto a las estrategias de tratamiento en pacientes con artritis reumatoide o espondiloartritis, y en las que la enfermedad se encuentra en una situación de remisión, en general se debe mantener el tratamiento para evitar brotes o empeoramiento de la enfermedad. Además, el arsenal terapéutico en el síndrome de Sjögren primario y manifestaciones sistémicas es escaso, por ello se van a presentar los resultados de dos estudios con fármacos biológicos con resultados preliminares prometedores, aunque no han demostrado eficacia a largo plazo. Asimismo, hace mención a los resultados a 5 años del proyecto CARMA que reflejan una baja mortalidad cardiovascular y menor riesgo del esperado en pacientes con enfermedades reumáticas. "El control de la inflamación y de los factores de riesgo vascular podrían explicar en parte estos resultados", según el Dr. Fiter, quien también destaca que "el tratamiento de la artritis reumatoide con hidroxicloroquina durante un año no se asocia a un mayor riesgo de arritmias graves, según los resultados de un estudio norteamericano".

