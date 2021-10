El IVAJ pone en marcha una campaña de educación afectivo-sexual a través de redes sociales Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 12:02 h (CET) El IVAJ inicia, a través de su canal de Twitch, una serie de charlas sobre educación afectivo sexual. Su director ha explicado que la iniciativa se inicia el mes de octubre y se alargará hasta junio El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), organismo dependiente de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, pone en marcha una campaña de educación afectivo sexual a través de sus canales de redes sociales, y que contará con la participación directa de la población joven.

Así, lo ha explicado el director general del IVAJ, Jesús Martí, quien ha indicado que el próximo martes 19 se estrena la iniciativa que se desarrollará principalmente a través del canal de Twitch de la entidad, pero que también tendrá repercusión en el resto de las plataformas y redes sociales con el hastag “#AcíHiHaTema”.

Martí ha indicado que el objetivo es contar con un espacio estable en el que profesionales, expertos y jóvenes puedan dialogar sobre una temática muy diversa que abordará cuestiones como las relaciones igualitarias, la sexualidad y las nuevas tecnologías, las relaciones tóxicas, o la diversidad sexual, entre otras cuestiones.

El ciclo se estrena el martes 19 de octubre con una charla en la que participarán influencers como Clara Cerdán (@figamon) y Antonio IAU (@antonio_iau), la periodista Carmen Alonso (@carmennalonso) del programa La Síntesis (@la.sintesi) y colaboradora del podcast Deparkineo (@deparkineo) y con Samuel Valentí, representante a la Asociación Dessex (@adessex).

Asimismo, se invitará a todos aquellos seguidores del IVAJ en sus distintas plataformas y redes sociales a enviar todas aquellas dudas o comentarios que puedan tener para poder darle respuesta durante el directo, que se celebrará el martes 19 a las 17.30 en el canal de Twich del IVAJ (twitch.tv/gvaivaj)

“Se va a crear una ventana semanal, en la que se irán tratando los diversos temas siempre desde una perspectiva compartida con las personas jóvenes”, ha señalado y en este sentido ha aclarado que el objetivo “no es actuar desde la condescendencia y el adulcentrismo, sino intentando visibilizar siempre la perspectiva de la población joven y adolescente”.

Esta campaña “busca ofrecer una perspectiva integral, positiva y abierta” alejada de la “perspectiva reactiva, negativa y de prevención de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados” que muchas veces ha caracterizado “la escasa educación sexual que se ha dado a las personas jóvenes”, y dando espacio al placer, ha explicado el director general del IVAJ.

La encuesta nacional sobre sexualidad y anticoncepción entre los jóvenes españoles evidencia que el 68,5 por ciento considera que la formación que ha recibido sobre sexualidad no es suficiente, y un porcentaje muy elevado (47,8%) se informa a través de internet, por lo que es “muy importante ofrecer contenido de calidad través de medios que les resultan familiares”, ha afirmado.

"Con esta iniciativa, nos alineamos con las recomendaciones de la UNESCO, que apunta que la educación en sexualidad debe ser integral, abordando aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, y establece que ésta es indispensable, para tomar decisiones informadas, tratarse con respeto y conocerse, para adquirir conocimientos, actitudes y valores”, ha destacado.

Una campaña mantenida en el tiempo

El director general del IVAJ ha incidido en que el objetivo no es que esto se quede en una acción vinculada a un único día, sino que lo que se busca es que tenga una duración prolongada, en el tiempo que se mantenga hasta el verano, de manera que las diferentes temáticas se puedan tratar de una manera amplia, relajada y escuchando todas las voces.

“El abordaje de la educación afectivo sexual es fundamental tanto en el ámbito académico como fuera de él”, ha defendido Martí, quien ha puesto en valor otras acciones ya impulsadas desde el Gobierno valenciano como la guía que sobre este tema se ha puesto en marcha desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, ha recordado que en la Estrategia Valenciana contra las Violencias Sexuales incluye la creación de una asignatura obligatoria sobre esta temática en todos los currículums de las diferentes etapas escolares a partir de los 6 años., y la puesta en marcha de proyectos e iniciativas como ésta se que se pone en marcha desde el IVAJ.

Las medidas de información, sensibilización y prevención son fundamentales para generar herramientas que permitan “deconstruir y atacar actitudes que fomentan el odio o el desprecio al diferente”, ha manifestado, y ha insistido en que todas estas actuaciones deben hacerse de forma conjunta con los protagonistas, que son los jóvenes.

