Está en marcha la 56 Feria del Libro de Valencia, en la que se pueden ver caras conocidas y otras no tanto. Una de las segundas es Marta Puerta, que ha publicado su primer libro de poesía y prosa poética Yo, mí, me, conmigo en la editorial valenciana de Postdata Ediciones. Tal y como ella misma lo define, su libro "es un viaje hacia el amor propio".

El poemario vio la luz en el mes de julio con una pequeña tirada de 300 ejemplares y, cuatro meses después, ya se ha publicado una segunda edición.



En palabras de Javier Rodríguez Álvarez, autor de El efecto Tyndall, reconocido librero de la maravillosa ciudad de Alcalá de Henares y jurado de los Premios Cervantes: La primera cualidad que se aprecia nada más comenzar a leer Yo, mí, me, conmigo, es la visceralidad innata expresada en su propuesta. Pocas veces un autor estalla de la manera que lo hace Marta Puerta, con palabras actuales y contundentes, olvidándose de rimas y musicalidad, para obtener una comunicación increíblemente cercana con el lector. Marta Puerta es una poeta transparente, una mujer que supura sentimiento por cada poro. Yo, mí, me, conmigo es un bello y contundente poemario para sacarnos de la abulia de nuestra existencia. Una bofetada plagada de repentinas e intensas palabras que nos hace recomponer nuestro ser y apreciar lo que realmente vale en nuestro día a día.

Asimismo, Jesús Moreno, catedrático de Lengua y Literatura Española y actual profesor del IES La Malladeta de Villajoyosa, donde la autora nació, comenta: Los versos destilan verdad y desnudez sin tapujos. Marta “se ha desnudado” para mostrar que tú y yo podemos ser o hemos sido en algún momento la joven Marta. Esta novel poeta se ha desahogado en una escritura como terapia emocional para mostrarnos sin rubor una parte de su reciente itinerario vital. A veces son sus versos un breve chispazo en la noche a modo de cohete luminoso: “Te vi. / Caí. / Y me perdí. / Fin del poema.”. (poema No hay más que todo lo que hay). Sobran las palabras.

Además de las citadas críticas, el libro cuenta con una puntuación de 4.59 sobre 5 estrellas en la conocida web de reseñas Goodreads.

Si el lector lo desea, puede consultar el resumen o hacerse con un ejemplar en la web de la editorial: https://postdataediciones.com/producto/yo-mi-me-conmigo/. No obstante, también puede encontrarse en librerías.