AleaSoft: La aprobación del RDL 17/2021 puede ser el fin de las inversiones y de la transición energética

El Real Decreto ley 17/2021 fue convalidado en el Congreso español el 14 de octubre. Desde que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre, ha generado un gran revuelo en el sector eléctrico por la inseguridad jurídica que genera el mecanismo de minoración de ingresos por los altos precios del gas. Su convalidación en el Congreso sin ningún cambio al texto original puede suponer el fin de las inversiones y de la transición energética El 14 de octubre se votó y convalidó en el Congreso español el Real Decreto‑ley 17/2021 que había sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre. En este Real Decreto‑ley se incluyen medidas para reducir el impacto de los altos precios del mercado eléctrico MIBEL en la factura que pagan los consumidores finales. La medida más controvertida es el mecanismo de minoración del exceso de retribución por los altos precios del gas, que estará en vigor hasta el 31 de marzo del año próximo.

El mecanismo de minoración del exceso de retribución por los altos precios del gas, que se aplicará a las centrales inframarginales en el territorio peninsular, entre ellas las renovables que no perciben un régimen retributivo específico, ha generado un gran revuelo en el sector desde el primer momento. El 21 de septiembre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hizo pública una nota aclaratoria enviada al operador del sistema REE, en la que precisó que de esta minoración se excluye la energía eléctrica cubierta por algún instrumento de contratación a plazo anterior a la entrada en vigor del Real Decreto‑ley, cuyo precio no esté indexado al precio del mercado, pero esto solo para los contratos que no estén firmados entre empresas de un mismo grupo.

Sin embargo, esta aclaración no fue incluida en el texto del Decreto-ley, que se aprobó sin ningún cambio. Otro aspecto que no fue incluido en el texto fue el comentario de la Vicepresidenta Ribera que aseguró que trabajaba para no aplicar esta minoración de retribución a aquellos productores que suministren energía a las industrias a precios razonables.

Un sector muy complicado para arreglar con parches

El sector eléctrico es un sector muy complejo con multitud de actores. El mecanismo de la minoración de la retribución se trató como si fuera simplemente un juego entre productores y consumidores en un mercado spot. Incluso las declaraciones de la vicepresidenta, de eximir de la minoración a los que suministren energía a las industrias a precios razonables, consideran el sector como un simple intercambio de energía entre productores y consumidores.

La realidad es mucho más compleja. Quien suministra energía a los grandes consumidores no son normalmente los productores, sino comercializadoras, muchas de ellas grandes comercializadoras de algún grupo empresarial que también tiene producción. Estas comercializadoras habrán adquirido la energía de los productores de su propio grupo. En este caso ¿se eximirá de la minoración al productor? ¿Cómo se contabiliza el flujo de la energía y de los contratos en casos reales como este?

No tiene sentido intentar aplicar un parche así en un sector tan grande y complejo como es el sector eléctrico. De hecho, el mecanismo de minoración no tiene en cuenta quién puede estar teniendo más beneficios sobrevenidos en estos momentos: aquellos que compraron energía para 2022 hace unos meses en los mercados de futuros y ahora la están vendiendo un 300% más cara, y que pueden no ser ni productores ni comercializadores.

La inseguridad jurídica y los enemigos de la transición energética

Todo ello, la aprobación del decreto, los comentarios extras de cómo se va o no a aplicar la minoración de ingresos y la dificultad de aplicarlo, solo contribuyen a aumentar y alargar la inseguridad jurídica que es uno de los principales enemigos de la transición energética.

La transición energética de los próximos treinta años hacia una economía de cero emisiones necesita de miles de millones de euros en inversiones para acometer todos los nuevos proyectos de energías renovables. Los aliados de esta transición son los inversores y desarrolladores de parques renovables, las grandes empresas del sector capaces de movilizar todas estas inversiones, y también las pequeñas y medianas empresas con proyectos a todas las escalas. Los enemigos de la transición, la inseguridad jurídica y regulatoria, que ahuyenta a los inversores, y la dependencia energética del exterior.

Una crisis energética a nivel europeo y global que no necesita parches si no visión a largo plazo

Al anunciar desde Bruselas las medidas para hacer frente al impacto de los altos precios de los mercados, se planteó que la transición a largo plazo y las inversiones en fuentes de energía más limpias no deben interrumpirse. En AleaSoft Energy Forecasting se hacen eco de este planteamiento y exhortan a todas las autoridades, europeas y españoles, a que miren a largo plazo y tomen medidas que no obstaculicen la transición energética, siempre con una visión a largo plazo y diversificada para mitigar los riesgos de precios de mercado.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

En el webinar organizado por AleaSoft Energy Forecasting el pasado 7 de octubre, que contó también con la participación de ponentes de Deloitte España, el Real Decreto‑ley 17/2021 fue motivo de varias preguntas de los asistentes al webinar, demostrando el interés que despierta el tema en el sector. En el webinar también se analizó la evolución y perspectivas de los mercados de combustibles, CO2 y electricidad, la financiación de los proyectos de energías renovables y se recalcó la importancia de las previsiones de precios de largo plazo con detalle horario al preparar la información financiera. La grabación del webinar está disponible para los clientes de Deloitte España y AleaSoft Energy Forecasting aquí.

El siguiente webinar de AleaSoft Energy Forecasting se realizará el 11 de noviembre contando en esta ocasión con ponentes de Engie España. En el webinar se realizará el análisis actualizado de la evolución de los mercados de energía y de la financiación de proyectos de energías renovables.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/aprobacion-rdl-17-puede-ser-fin-inversiones-transicion-energetica/