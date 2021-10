Dansanimalia es un centro de estudios de danza y arte, que imbrica la enseñanza del baile junto con valores de respeto a los animales y la naturaleza. A través de las redes se pueden observar las actividades del centro en forma de vídeos y fotografías, allí los niños y niñas lo pasan en grande, es evidente. Aprenden ese arte que es la danza cuya existencia se remonta a la prehistoria: se han encontrado en algunas cuevas europeas, asiáticas y africanas dibujos que representan a los primeros humanos practicando ese arte, que busca lo sencillo a través de la complejidad, o podría describirse también a la inversa.

Fuente de conocimiento y autoconocimiento, la danza nos ha acompañado a todos yo creo que desde nuestro primer paso, torpe e indeciso, en esta tierra. Como dice Anna Llusent Nuri, cofundadora junto a Laia Bodro Colomer, de Dansanimalia (sita en Sant Feliu de Guíxols, Girona), en esta entrevista que consideramos puede ser altamente estimulante para todos en una época en que necesitamos estímulos, palabras de ánimo, porque todo parece desmoronarse, o detenerse, o las dos cosas: "Al final, todo movimiento puede ser una danza."



Instante de uno de los bailes que Anna Llusent Nuri realizó en una manifestación animalista en Barcelona.



Se puede leer en la web de Dansanimalia que tenéis "totes les propostes de Dansa i Gimnàs; Iniciació al Ballet, Dansa per adults, Ballet, Modern Urban Jazz, Pilates, Estiraments, Gim Dance... i moltes activitats més". ¿Cómo definirías Dansanimalia para un niño, qué le dirías que es?

Un paraíso donde se aprende jugando y donde encontrarán danza, juego y como dicen ellos un sitio donde quieren mucho a los animalitos.

¿Qué es Dansanimalia explicado para adultos? Es un proyecto que nace de la pasión de dos personas que querían concienciar tanto a los niños como a adultos del respeto y la igualdad hacia los animales. Por esto, sumamos nuestro conocimiento de la danza al respeto por los animales y nació la asociación, que busca divulgar la ciencia y la pasión por la danza tanto como el respeto y la ética hacia todos los seres vivos.

Como profesora que trabaja con muchos niños, ¿qué diferencias ves entre lo que denominan "la niñez" y la "edad adulta"? Sé que me entenderás, en lo particular veo más sensatez en afirmaciones de muchos niños que en los razonamientos adultos. Y cada vez más lo adulto mata la ilusión. ¿Qué has observado, en este sentido, en todos estos años? En todos estos años hemos visto cómo los niños entienden y empatizan mucho más con los animales, ya que para ellos el respeto a los animales es lógico y no los diferencian de lo que son ellos. Los adultos ya tienen más prejuicios y es más difícil hacerlos entender lo que significa la ética hacia los animales. Pero a través de la mirada de los niños, vemos cómo los adultos empatizan más y entienden un poco mejor nuestra lucha. Como anécdota, tenemos algunos alumnos que piden a sus padres dejar de comer carne, o reducir el consumo de animales. A la vez, hay padres que nos piden que expliquemos a los niños, con cuentos o historias, por qué deben reducir el consumo de carne.

En Dansanimalia trabajáis en educar en valores animalistas. ¿Podrías contarnos alguna de las actividades que habéis hecho, quizá alguna más llamativa, etc.? Hace años hicimos una campaña para que en nuestra ciudad no vinieran circos con animales. Recogimos firmas e introducimos una moción en el ayuntamiento. Gracias a algunos partidos de izquierdas de la ciudad, conseguimos que Sant Feliu de Guíxols sea una ciudad libre de circos con animales. Una pequeña victoria que conseguimos con mucha ilusión. También hacemos charlas, espectáculos y campañas para ayudar a las protectoras de la zona. Además de colaboraciones con otras asociaciones, performances y espectáculos.

Anna, ¿qué es para ti la danza? Mi vida. Es la forma que tengo para expresar lo que siento en todo momento.

He ido muchas veces a dar charlas (a hablar con ellos) a niños y jóvenes en las escuelas, sobre sensibilidad animal y me he dado cuenta de que en los niños hay una sensibilidad especial, en los de hoy, cada vez más asentada y firme hacia los animales, que la que hay en los adultos. ¿Crees lo mismo? Y si es así, ¿cómo poder proteger esa sensibilidad para que los adultos no la sofoquen con su tam-tam de discursos especistas en el día y en la noche? Los niños lo ven todo desde su inocencia, y para ellos un animal es un amigo más, sea el animal que sea. Cierto es que cada vez conservan más ese espíritu y tienen más conciencia hacia el sufrimiento y la crueldad hacia ellos. Falta el último paso, que entiendan que un animal no es comida, pero para eso, los adultos son esenciales. Para que conserven esta sensibilidad, tiene que haber padres que sean comprensivos y respetuosos hacia la sensibilidad de sus hijos. Por suerte, cada vez vemos más padres y madres que entienden y ayudan a sus hijos a ser éticos con los animales.

¿Cómo nació en ti la necesidad de bailar? ¿Danzar, bailar, podría definirse como un acto de revolución? Mi padre ya bailaba, y él me incentivó e inculcó la pasión por la danza con películas de Gene Kelly y musicales. Sí, bailar, especialmente la danza clásica, en estos momentos es nadar a contracorriente. Si se pone un chaval por la calle a bailar hip-hop, se ve como una cosa natural, en cambio, si se ponen a bailar ballet, se ve como algo extraordinario. Hay que volver a las raíces.

Cuéntanos algún caso anecdótico de algo que hayas vivido con algún niño o niña, que hayan hecho o dicho respecto a los animales no humanos, que en su momento te sorprendió, llamó la atención, etc. Buf! Como escoger solo una! Recuerdo especialmente una niña de unos 6 años que me dijo “Anna, quiero ser como tú. Quiero ser bailarina y cuidar animales”. Yo le pregunté: ¿Y los zoos? Y me respondió “No!! Esos sufren”. Me quedé muy sorprendida de que una niña tan pequeña tuviera esa conciencia. Y estoy hablando de hace ya unos veinte años!!

El "mercado" en que trabajas, del baile, la danza, la educación mezclada con todos esos ámbitos, es, imagino, difícil. Quiero decir, si al leer esta entrevista alguien se anima a crear un centro parecido al tuyo, ¿qué le dirías? Mucha paciencia y nunca perder la ilusión, por duro que sea. Cuando decides crear un centro como el nuestro, fuera de lo normativo, hay que asumir que no es para todos los públicos. La ventaja es que los que te escogen lo hacen con el corazón y muy seguros de la decisión, pero hay menos mercado, y cuesta más. Eso sí, la satisfacción es mayor que con una escuela de danza normal y corriente.

¿Qué figuras del arte admiras, o te son de impulso para seguir, de la danza, del arte en general...? Gene Kelly, porque fue quien me abrió los ojos a la danza. Barishnikov, el gran bailarín ruso; Diane Fossey y sobre todo mis padres, que siempre me apoyaron.

Eres vegana, ¿desde cuándo? Empecé a no comer carne el año 2001. Y desde entonces me fui acercando al veganismo. Hace unos 10 años que dejé todo alimento de procedencia animal, al igual que productos estéticos o ropa que proviniesen de la explotación animal.

En el último libro de poesía de Enrique Falcón ["Silithus"], los niños son los que empiezan las revoluciones; en "La Bella Revolución", uno de los sectores a los que convoco para la escucha son los niños también. Las últimas revoluciones contra la crisis climáticas las han alzado y removido niños. ¿Es justo pensar que en los niños como siempre se ha dicho está la simiente de lo que esperamos durante tanto tiempo? Suena a tópico, pero los niños van a cambiar el mundo. Con la orientación sexual tenemos el ejemplo: las nuevas generaciones ven el mundo de otra forma, más natural, más sencillo. Hacia ellos debemos dirigir todas nuestras esperanzas.

¿Crees que todos deberíamos bailar? Sí. Bailar es arte y felicidad. Cuando bailas, solo existe la música y tu cuerpo. És una experiencia que todos deberían probar!

En la observación de los animales, en cuáles has visto la danza o el baile o algo parecido? Esto es, quiero decir, pienso que los animales crean y hacen arte, al contrario de la noción popular de que no tienen pensamiento abstracto (qué tontería, verdad?). Los cortejos de ciertos insectos y animales son verdaderos bailes. ¿Qué más has visto de lo que tú haces en el mundo natural? El cortejo de los pájaros, con sus alas extendidas, me puede llevar a compararlos con una coreografía de Marius Petipa en el lago de los cisnes, por ejemplo. Al final, todo movimiento puede ser una danza.

Qué dirías para terminar? (Y muchas gracias por detenerte un tiempo en tu danza para hablar con nosotros.) Que no perdamos la esperanza. Trabajar con niños me ha enseñado que no deberíamos nunca de dejar de ver el mundo tal como lo hacen los niños: con ilusión y sobre todo con la inocencia y la sensibilidad con las que ellos lo viven.