Las opiniones de los alumnos sitúan a Implika como centro destacado en FP

La Formación Profesional tiene cada vez más salida en el mercado laboral español y la demanda de plazas para estudiar una FP es cada vez más alta. Si se está buscando un centro privado con todas las garantías, las opiniones de los alumnos de Implika señalan claramente que esta puede ser la elección más acertada Grupo Implika es una red de Centros Oficiales deFormación Profesional que también ofrece Cursos Profesionales de Especialización.

Su metodología combina la teoría y la práctica, con un material didáctico en permanente actualización para que esté siempre alineado con las necesidades cambiantes de las empresas. La prioridad es lograr siempre la máxima empleabilidad, y en este sentido hay que destacar que 9 de cada 10 alumnos de Implika logran un empleo en los meses posteriores a su formación.

La experiencia profesional conseguida durante las prácticas y la rápida inserción laboral son precisamente dos de los puntos fuertes que destacan los alumnos de Implika en sus opiniones. Además de los conocimientos específicos de cada curso, Implika fomenta el desarrollo de las habilidades blandas imprescindibles para el desarrollo profesional y ofrece siempre asesoramiento adicional sobre la creación del currículum o la preparación de las entrevistas de trabajo.

En Implika el acompañamiento al alumno va mucho más allá de la obtención de una titulación. En Implika asesoran, informan y preparan para superar con éxito un proceso de selección dentro del sector profesional.

Pablo Oliveras, estudiante Community Manager y Social Media de 29 años, explica: “Buscaba un buen enlace con el mundo empresarial y laboral e Implika me lo facilitó. En la empresa donde realicé las prácticas desde el primer momento me dieron la confianza y la oportunidad de meterme en la dinámica de la empresa y trabajar en proyectos reales”. Pablo fue contratado por la empresa en la que realizó las prácticas y hoy en día tiene con ella un contrato indefinido.

Más de 5.000 empresas colaboran actualmente con Implika como puente entre el mundo formativo y el laboral.

Implika: opiniones de los alumnos

A lo largo de los años más de 50.000 alumnos se han formado profesionalmente en Implika. Según las encuestas de satisfacción, el 99,8% de ellos se sienten MUY SATISFECHOS tras finalizar su formación.

En la web especializada en educación eMagister un 94% de los alumnos de Implika recomiendan sus estudios.

Además de la orientación al empleo, otras de las ventajas que destacan los alumnos en sus opiniones sobre Implika son la flexibilidad, la calidad de las herramientas de trabajo y estudio, el trabajo de tutoría y el expertise de los profesores.

Los conocimientos son transmitidos de la forma más dinámica posible. El excelente equipo profesional y pedagógico ha sido clave para convertir Implika en un referente nacional de la Formación Profesional. Su nivel de compromiso y el seguimiento ininterrumpido del progreso del alumno son factores muy destacados en las opiniones sobre Implika. La enseñanza para cada alumno es personalizada.

“Hacía varios años que no estudiaba y no sabía si iba a ser capaz de titularme, pero los profesores de Implika y mi tutora me ayudaron en todo momento y me lo pusieron muy fácil”, explica la ex alumna Laura Núñez.

Centros Implika en ocho ciudades españolas

Si se quieres estudiar en modalidad presencial, Implika tiene centros en 8 ciudades españolas: Bilbao, Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Valladolid, Donostia-San Sebastián y Murcia.

Además, Implika ofrece también una amplia de formación online. Tras ganar el premio al Mejor Centro Online de Formación 2019, Implika acaba de estrenar un nuevo campus virtual que mejora todavía más la experiencia formativa del alumno.