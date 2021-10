El piloto español Jorge Prado (KTM) llega muy animado al Gran Premio de España, prueba puntuable del Mundial de Motocross que se celebrará este fin de semana en Madrid y que considera que "puede ser el mejor" de la temporada y donde quiere "darlo todo" para mantener sus opciones al título en la categoría de MXGP y para poder celebrarlo "esta vez" con la afición.



"Lo dije a principios de año y lo sigo diciendo, sueño con ganar en Madrid como hice el año pasado, pero esta vez ante mi público, con las gradas llenas de aficionados. Sé que va a ser difícil, pero espero llegar totalmente recuperado y voy a hacer todo lo posible para no defraudar a los fans", señala Prado en una entrevista facilitada este miércoles por su departamento de prensa. El gallego llega a la cita que volverá a acoger el circuito en intu Xanadú, en la localidad de Arroyomolinos, en la cuarta posición del campeonato, con 384 puntos, a 31 del líder Tim Gajser (Honda), al que espera recortar aprovechando una carrera de casa que ya dominó el año pasado con doblete.

"El año pasado fue muy extraño, aunque gané, no sentía estar en una carrera, parecía que estaba entrenando porque faltaba el público, pero este año va a ser distinto con el ruido de la afición que siempre te da un plus. Me lo puedo imaginar, los cinco mejores del mundo compitiendo y la afición gritando, puede ser el mejor gran premio del año y yo voy a darlo todo", advirtió. Prado no teme a "la presión de tener que ganar". "Eso siempre te afecta a los nervios, pero creo que son nervios buenos. Va a ser un día histórico y para cualquier piloto ganar en su país es lo máximo, es la ocasión perfecta", remarcó el español.

El lucense no esconde que la pista madrileña le va "bien". "Es verdad que el año pasado me adapté muy bien y me salió un día perfecto. Es un trazado no muy rápido, pero muy técnico, con muchas roderas, diferentes opciones de trazada y saltos muy grandes. El terreno es muy bueno para este deporte, es una pista muy especial en la que hay que estar tranquilo para poder rodar deprisa", subrayó.

El piloto de KTM está "contento por vivir esta experiencia luchando de tú a tú" contra cuatro rivales, todos ellos campeones del mundo, y sabe que para poder aspirar a su primer título en la categoría 'reina' hay que ser "constante, sin fallos ni lesiones".

"Hay que estar en el podio casi siempre y ganar mangas. Yo empecé un tanto irregular porque no estaba recuperado del coronavirus y me faltaba chispa y no podía contraatacar al final de las mangas. He estado medicado y estoy mejor, aunque no sé si recuperado del todo. En Cerdeña ya me noté mucho mejor y en Alemania también y pude ganar la primera manga, pero luego...", recordó.

Y es que tras ganar esa primera carrera en la cita alemana, al cruzar la meta tuvo un choque con el segundo clasificado, Jeffrey Herlings (KTM), que le provocó un corte a la altura de la axila que le hizo perderse la segunda manga y llegar mermado a Francia, donde sólo pudo sumar 14 más. "Ha sido una pena perder tantos puntos en estas dos carreras, pero ahora vienen pistas buenas para mí. Estoy rodando fuerte en terreno duro y voy a intentar marcar diferencia", avisó el gallego.

Para ello, deberá batirse ante unos rivales que son, como él, "distintos" unos de otros. "Son gente muy dura que tienen más fuerza y son capaces de superar situaciones adversas como Gajser sin gafas en Maggiora; mientras que yo me encuentro mejor cuando tengo todo bajo control. Jeffrey tiene mucho nivel, necesita rodar mucho en el circuito y cada vez va cogiendo más confianza y va más rápido. Cairoli también tiene un final de manga muy bueno, empieza lento y va aumentando ritmo porque es un atleta muy fuerte. Febvre falla más veces, pero ha mejorado mucho este año", opinó de los otros cuatro contendientes al título.