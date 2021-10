​Los expertos anuncian avances significativos en la lucha contra el lupus El diagnóstico precoz es esencial para evitar complicaciones que puedan llegar a ser irreversibles Francisco Acedo

miércoles, 13 de octubre de 2021, 10:29 h (CET) La aprobación reciente por la FDA de nuevos fármacos para el lupus eritematoso sistémico (LES) y la intensa actividad investigadora en el ámbito del tratamiento de la enfermedad, con numerosos ensayos clínicos que evalúan terapias dirigidas a nuevas dianas, hacen que los reumatólogos se encuentren esperanzados sobre el futuro de sus pacientes.

“Nos encontramos en un ‘momento dulce’ en la investigación de nuevas terapias en lupus. La indicación de belimumab para tratar el LES infantil/juvenil y la nefritis lúpica o la aprobación por la FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés) del empleo de la voclosporina y el anifrolumab para ciertas formas de LES han sido magníficas noticias para los pacientes y para los profesionales que les atendemos. A lo que habría que añadir un número creciente de ensayos clínicos en marcha, en fase 2 y fase 3, para lupus ‘extrarrenal’ y para ‘nefritis lúpica’, que hacen ver con optimismo el futuro de nuestras pacientes con LES”, celebraba el Dr. Jose María Pego Reigosa, del Servicio de Reumatología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, durante su participación en el ‘XIII Curso de Lupus Eritematoso Sistémico y Síndrome Antifosfolipídico de la SER’, llevado a cabo el pasado fin de semana, con la colaboración de GSK.

“Una mejor formación de los médicos de Atención Primaria ha favorecido la derivación más temprana al especialista de Reumatología. Un enfoque multidisciplinar entre los diferentes actores, por ejemplo, a través de la colaboración estrecha con los especialistas en Obstetricia, favoreciendo un mejor desenlace de los embarazos de las pacientes. Y una gran implicación de las asociaciones de pacientes” son, para el Dr. Pego, algunos de los factores que han favorecido una mejora de la práctica clínica, en relación tanto con el diagnóstico como con el tratamiento, y el manejo de la enfermedad en los últimos años.

El especialista en Reumatología también ha querido hacer hincapié en la importancia de un diagnóstico precoz. “Este resulta esencial para evitar complicaciones que puedan llegar a ser irreversibles. En caso contrario, podrían aparecer manifestaciones músculoesqueléticas permanentes como ciertos tipos de artritis, podría ocurrir que la afectación renal (nefritis lúpica) tuviera un curso peor, etc. Para ello es fundamental la derivación precoz desde Atención Primaria al especialista de Reumatología y también ayuda que la población conozca esta patología”, ha señalado el Dr. Pego al tiempo que recordaba la campaña ‘A ti también te puede tocar’ que está llevando a cabo la Sociedad Española de Reumatología para sensibilizar a la población sobre las ERAS (Enfermedades Reumáticas Autoinmunes Sistémicas), entre las que se encuentra el lupus y favorecer así un diagnóstico precoz que evita daños mayores en estos pacientes.

En el caso del lupus, en el registro de pacientes con LES de la SER (RELESSER) se observó que “tras aproximadamente 10 años de enfermedad, el daño (crónico, permanente) más relevante ocurría principalmente a nivel del sistema músculo-esquelético y cardiovascular. El daño músculo-esquelético tenía lugar en forma de artropatía deformante, atrofia muscular, osteoporosis… y el cardiovascular en forma de manifestaciones clínicas de cardiopatía isquémica, relacionadas con ateroesclerosis de aparición temprana”, ha señalado el reumatólogo e investigador de RELESSER.

Además de especialistas en Reumatología, en el encuentro formativo organizado por la SER , con la colaboración de GSK, han participado otros especialistas, como nefrólogos y dermatólogos, lo que confirma el carácter multidisciplinar de estas enfermedades.

La Dra. Mª José Cuadrado Lozano, del Servicio de Reumatología de la Clínica Universidad de Navarra y una de las coordinadoras de este curso, ha destacado el alto nivel del mismo, tanto por su contenido, como por la calidad de los ponentes. “Se ha hecho un gran esfuerzo para contar con ponentes, tanto nacionales como internacionales, con experiencia acreditada en el tema que exponen”, ha señalado. También ha querido destacar la importancia “del abordaje global de estas dos enfermedades ya que, en el curso se abordan desde los mecanismos que conducen a la expresión de los síntomas, hasta el tratamiento actualizado de estos síntomas”.

Como coordinadora del ‘XIII Curso SER de LES y SAF’, junto a los Dres. Ana Lois Iglesias, Íñigo Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa y Vicenç Torrente Segarra, espera que este encuentro formativo “haya aportado a los participantes conceptos, guías, sugerencias, etc. que les ayuden en su práctica clínica diaria” y ha recalcado que con esa intención se incluyeron en el programa los talleres, los casos clínicos y la tertulia con los expertos.

