​Lamentable arbitraje

Ayer, 10 de octubre de 2021, se celebró la final de la UEFA Nations League que se enfrentaban España y Francia. Se esperaba con un gran partido a nivel de espectáculo y así fue, pero lo ha estropeado un muy mal arbitraje. España tuvo durante prácticamente todo el partido la posesión del balón y Francia necesito la ayuda arbitral para dar la vuelta al partido y proclamarse ganadora de la UEFA Nations League. Fue un partido muy muy bueno de España que debería de haber ganado, pero el futbol a veces es injusto y hoy lo ha sido con España.



En cuanto a Francia, estuvo desaparecida, sobre todo los tres de arriba que con dos jugadas, una de ellas en fuera de juego, les sirvió para ganar. Decepcionante el partido y el arbitraje a su favor. Entrando en el partido propiamente dicho, la primera polémica que cabe destacar el pisotón de Paul Pogba a Sergio Busquets que suponía la segunda amarilla y el árbitro hizo oídos sordos, lo que hubiera supuesto un cambio radical del partido estando Francia con uno menos desde la primera parte.

Otra acción, fue la mano de Kounde en el área, que fue revisada, pero no fue pitada a pesar de ser un penalti claro en la cual Anthony Taylor no quiso saber nada. En la jugada siguiente se pidió un penalti por falta dentro del área y el arbitro siguió con su “show” de mal arbitraje y no tardo ni diez segundos en pitar que no lo era.

Por último, hay que destacar la acción más importante y más injusta del partido, el gol fantasma de Kylian Mbappe. Un gol en fuera de juego claro, al que va Eric Garcia a intentar desviar, pero que Mbappe está en fuera de juego a la hora de dar el pase Theo Hernandez y que, por tanto, debería haber sido anulado. El arbitro en otra de las suyas no lo decreto así y pito otra vez más mal y contra España en todas las ocasiones. Lamentable.

Quiero destacar la supuesta funcionabilidad del VAR, en su momento se dijo que era para hacer el futbol más justo, pues por lo visto ayer, no es así. No se trazó ni la línea del fuera de juego en la revisión del gol de Mbappe, eso ya da más polémica porque cuando se revisa un gol se marca la línea que justamente está para ver si el jugador está adelantado. E n fin, defiendo que España perdió injustamente y que Francia ganó injustamente y sabiendo que el gol era fuera de juego.

La conclusión de este partido podría ser: arbitro comprado, partido regalado.