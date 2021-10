Un juez federal bloquea la ley de Texas que prohíbe los abortos Critica la “repudiable privación de un derecho tan importante” Redacción

viernes, 8 de octubre de 2021, 10:27 h (CET) Un juez federal de EE.UU. bloqueó de manera temporaria la ley que prohíbe casi todos los abortos en Texas. Lo hizo en atención al pedido de emergencia presentado por el Departamento de Justicia destinado a frenar la aplicación de dicha ley mientras los tribunales analizan su legalidad.



En su fallo, el juez Robert Pitman criticó la prohibición de Texas por considerarla inconstitucional y escribió: “Este Tribunal no validará ni un día más esta repudiable privación de un derecho tan importante”. “El juez Robert Pitman emitió su fallo y dijo algo que sectores activistas y sectores directivos de clínicas en Texas vienen diciendo hace tiempo […], la prohibición casi total del aborto en el estado de Texas es flagrantemente inconstitucional”, afirma Amy Littlefield, periodista especializada en acceso al aborto que escribe para la revista The Nation.

Las clínicas que realizan abortos en ese estado se disponen rápidamente a reanudar esta prestación.

