La asesoría nutricional de Luisa Castillo para adelgazar

jueves, 7 de octubre de 2021, 10:43 h (CET)

Las personas con sobrepeso tienden a pensar que la solución es dejar de comer o reducir las cantidades de comida. Sin embargo, lo importante es conocer qué nutrientes son los adecuados para conseguir resultados reales y un estado de salud óptimo y contar con un buen plan de alimentación.

La nutricionista deportiva y coach nutricional en Barcelona Luisa Castillo, ofrece sus 10 años de experiencia en el área al servicio de las personas que lo necesiten. De esta forma, les ayuda a perder peso de manera segura y saludable, mediante un plan de nutrición personalizado.

Dietas personalizadas para perder peso de Luisa Castillo Las dietas para adelgazar no tienen los mismos resultados en todas las personas. Por esta razón, para bajar de peso se necesita una dieta adaptada a la estatura, constitución e incluso las condiciones de salud de cada paciente.

En este caso, con la asesoría nutricional de la Dra. Luisa Castillo es posible adelgazar de manera segura y saludable. La profesional se ha dedicado durante años a la nutrición deportiva y al coaching nutricional, utilizando las técnicas y estudios más recientes para tratar el sobrepeso y las enfermedades asociadas a esta condición.

Sus planes nutricionales, así como el resto de servicios que ofrece, son totalmente personalizados de acuerdo a cada paciente. Además, les orienta y les informa sobre la dieta exacta que deben practicar para lograr resultados, ya que existen planes de diferentes tipos como hipocalóricos, ketogénicos, intermitentes, etc.

Un plan nutricional para cada persona La Dra. Luisa Castillo realiza un minucioso y completo estudio de la composición corporal, para conocer las necesidades específicas de sus pacientes. Este permite medir el porcentaje de músculo y grasa de la persona y determinar con exactitud qué cantidad de peso se debe perder. Además, proporciona la información necesaria para conocer qué tipo de dieta o régimen alimenticio se tiene que seguir con el fin de adelgazar de una forma saludable.

Con su asesoría nutricional, el paciente podrá combatir la ansiedad por comer, tener una alimentación más sana, mejorar la composición corporal, aumentar el rendimiento deportivo y reducir el riesgo de sufrir enfermedades graves.

Finalmente, cabe destacar que la asesoría nutricional de la Dra. Luisa Castillo se puede solicitar de manera presencial en Barcelona u online para personas de cualquier parte del país. En cualquier caso, el paciente obtendrá un menú personalizado acorde a sus gustos y necesidades, una lista de alimentos básicos, un análisis de composición corporal, asesoramiento sobre suplementos y resolución de dudas por email o WhatsApp.

